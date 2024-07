Dalla Juve all’Inter, scintille Champions: sbattuto fuori rosa

Giungono aggiornamenti di rilievo in merito all’avvenire di uno degli obiettivi di mercato più discussi delle scorse settimane

La rivoluzione che la Juventus sta subendo nel corso dell’odierna sessione estiva del calciomercato ha un solo e unico responsabile: Cristiano Giuntoli. L’ex direttore sportivo del Napoli, dopo una prima stagione caratterizzata da timide manifestazioni, è salito in cattedra dettando una serie di vigorosi cambiamenti, tra i quali spicca naturalmente l’esonero di Massimiliano Allegri a favore di Thiago Motta.

L’ex allenatore del Bologna appare come il perfetto compagno di giochi per Giuntoli, con cui sembrerebbe condividere con particolare puntualità gusti e desideri in termini tecnico-tattici.

Per ora, tuttavia, i tifosi bianconeri percepiscono un certo ritardo in termini di rinnovamento, soprattutto se considerata la tanto chiacchierata rivoluzione che avrebbe dovuto investire la Continassa.

Il potere d’acquisto e le premesse del progetto bianconero hanno caricato di aspettative la sessione di mercato in corso, durante la quale tifosi e appassionati si aspettano di osservare la costruzione di una Juventus realmente in grado di impensierire la collaudata corazzata di Simone Inzaghi. Ecco le ultime su uno degli obiettivi più chiacchierati degli scorsi giorni tra i corridoi di Vinovo.

Cancelo escluso dal tour statunitense del City: il Barcellona lo aspetta

Mentre in fase offensiva Giuntoli continua a ragionare sul sostituto di Matias Soulé – sbarcato a Roma nel corso della giornata di ieri -, occorre anche effettuare delle valutazioni in fase difensiva, dato che, in questo momento, colui che dovrebbe ricoprire il ruolo di terzino destro risponde al nome di Danilo, il quale, come ben noto, preferisce di gran lunga la posizione centrale all’interno della linea difensiva.

Non è un caso che, nel corso delle scorse settimane la dirigenza bianconera abbia più volte preso in considerazione l’idea di accogliere nuovamente Joao Cancelo nelle fila bianconere. Al netto di un’età anagrafica che poco si conforma alla politica di ringiovanimento inaugurata da Giuntoli & co., Cancelo ha ampiamente dimostrato di essere ancora in forma smagliante, soprattutto sotto il profilo tecnico, ovvero quello che, con grande probabilità, interesserebbe di più a Thiago Motta.

Iil terzino attualmente di proprietà del Manchester City è stato inserito da Pep Guardiola nella desolante lista dei sacrificabili e sia Inter che Juventus ne stanno monitorando le mosse da svariate settimane. Colui che da molti è considerato il miglior allenatore della storia del calcio è stato perentorio: Cancelo non farà parte del nuovo Manchester City. Non è un caso che, come riportato da sport.es, il talento portoghese non si sia unito ai citizens durante il tour statunitense attualmente in corso.

Un segnale che dovrebbe dunque galvanizzare le dirigenze di Inter e Juve, le quali, tuttavia, sono venute a contatto con le volontà dello stesso calciatore. Difatti pare che Cancelo abbia intenzione di fare ritorno al Barcellona – con cui ha affrontato in prestito la scorsa stagione – e i vertici blaugrana siano altrettanto propensi ad accoglierlo nuovamente in Spagna.