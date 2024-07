Dalla Roma al Milan, non solo Abraham: colpo di scena last minute

Dalla Roma al Milan. il mercato delle grandi sta sempre più entrando nel vivo e tra Roma e Milan vi sono diversi discorsi aperti.

E’ già scoppiata la Soulé-mania. Il mercato della Roma con l’acquisto del talento di Mar del Plata, acquistato dalla Juventus, ha vissuto un sussulto. La Roma, però, non si ferma qui. Il mercato può, e deve, offrire ancora prospetti di qualità da affidare a Daniele De Rossi.

Inter a parte, un po’ tutte le grandi vivono sulla loro pelle lo stesso senso di incompiutezza. In qualche caso inizia anche a montare l’ansia dal momento che l’inizio del campionato si avvicina sempre di più. Anche in casa Milan si ha la precisa sensazione che ancora qualcosa debba essere fatto. Anche l’ex Roma, Paulo Fonseca, come il pari grado giallorosso, ritiene ancora incompleto l’organico a sua disposizione. A Milanello, poi, si è presentato il peggiore degli imprevisti possibili. Il grave infortunio accorso all’altro ex Roma, Alessandro Florenzi, con il problema al menisco laterale del ginocchio destro, potrebbe aver messo già la parola fine alla stagione del 33enne difensore. E chissà che l’ex tecnico della Roma, per sostituire l’ex giocatore giallorosso, non si rivolga proprio alla società capitolina. Per quale obiettivo?

Al Milan non basta Tammy Abraham

Un imprevisto doloroso a cui, però, occorre immediato rimedio. Il Milan cerca un sostituto di Alessandro Florenzi.

Enrico Camelio di Radio Radio ha lanciato un’indiscrezione di mercato che coinvolge il Milan e la Roma stessa: “Rick Karsdorp idea per il ACMilan nata dopo l’infortunio di Florenzi“. Il terzino olandese non rientra nei piani dei giallorossi, ma al momento nessuno dei club interessati all’acquisto dell’ex Feyenoord ha preso quota.

Il difensore olandese, classe 1995, potrebbe rappresentare una soluzione per certi aspetti a sorpresa per la società rossonera. Il bilancio in ordine è da sempre la priorità della società rossonera che potrebbero essere stuzzicata dai costi ridotti dell’eventuale operazione Karsdorp. Ad ogni modo in casa Roma il Milan ha già adocchiato il centravanti inglese Tammy Abraham, decisamente più caro. La Roma osserva con il ‘giusto’ interesse, mentre il Milan valuta una buona occasione. Forse due.