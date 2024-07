Incontro con Motta e alta tensione Juve: bomba da 30 milioni

Nel corso di quest’estate, il calciomercato ha visto Roma e Juventus tra le protagoniste delle trattative relative al futuro di Federico Chiesa. I bianconeri valutano da tempo una possibile cessione del proprio numero 7, non più centralissimo nei programmi di Thiago Motta e in scadenza il prossimo anno.

La Roma, guidata da Daniele De Rossi e con il nuovo direttore sportivo Florent Ghisolfi se n’era interessata per rafforzare la rosa in vista della prossima stagione con qualità e nuovi scatti. Nonostante l’assenza dalla Champions League, i giallorossi parevano puntare significativamente su tale tipologia di investimento, prima di raffreddare una pista alla quale lo stesso giocatore ha approcciato con un atteggiamento attendista.

Testa a testa con Thiago Motta, futuro Chiesa tutto da scrivere

Nel corso delle ultime settimane, diverse questioni sono cambiate in casa Roma, con la clamorosa evoluzione sul fronte Dovbyk e una virata importante su Soulé, approdato nella Capitale nella serata di ieri. Il futuro di Chiesa, intanto, rimane incerto, con l’interesse manifestato da club della Bundesliga in passato e ormai svanito, a differenza di una Premier League che continua a tenerlo in considerazione.

Ad ogni modo, proprio mentre la pista Roma pare momentaneamente raffreddatasi, il futuro di Chiesa continua ad essere un vero e proprio tabù e un tema caldissimo di calciomercato. In particolar modo, le penne di Hitc Liverpool si sono soffermate proprio sulle grandi attenzioni provenienti dall’Inghilterra, con Newcastle e Tottenham ancora attivamente sulle sue tracce.

La grande novità riferita riguarda, però, un incontro atteso tra il calciatore e Thiago Motta, finalizzato a comprendere definitivamente le intenzioni di tutte le parti coinvolte e capire se sia destinato a lasciare la Juventus nel corso di quest’estate. Qualora dovesse permanere a Torino, i tanti club interessati sono ben consapevoli di poterne sfruttare la condizione contrattuale e prelevarlo gratis il prossimo anno.

Tra le candidate al suo approdo, si segnalano ancora Arsenal, Liverpool, Chelsea e Aston Villa, con un prezzo complessivo che continua ad attestarsi sui 30 milioni di euro.