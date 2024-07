Addio Roma: nuova squadra per Abraham

Nelle prossime ore ci potrebbero essere delle novità in casa roma che riguardano il futuro del calciatore inglese Tammy Abraham.

Dopo l’amichevole persa per 0-1 contro i francesi del Tolosa, la Roma di Daniele De Rossi si sta preparando per l’amichevole di sabato prossimo contro l’Olympiacos. Tuttavia, la luce dei riflettori in casa capitolina è tutta rivolta verso il calciomercato.

In queste ultime ore, infatti, la Roma è stata sicuramente la squadra più attiva in sede di mercato. Il club capitolino, di fatto, ha prima chiuso l’arrivo di Matias Soulé e poi sta cercando di prendere Dovbyk dal Girona. Il primo è stato preso dalla Juve per circa 30 milioni di euro, mentre l’ucraino è prossimo a diventare il nuovo bomber di De Rossi.

La Roma ha sì infatti già trovato un accordo con Dovbyk, mentre per chiudere con il Girona c’è ancora qualche dettaglio da limare. Per un attaccante in procinto a venire nel club capitolino, c’è n’è un altro che potrebbe dire a breve addio al team capitolino. Il giocatore in questione è Tammy Abraham.

Calciomercato Roma, sondaggio dell’Everton per Abraham: ecco tutti i dettagli

Come scritto sul proprio profilo ufficiale di ‘X’ da ‘Gianluigi Longari‘, giornalista ed esperto di calciomercato, l’Everton ha chiesto informazioni alla Roma per capire la fattibilità di un possibile acquisto di Tammy Abraham.

Il calciatore inglese, considerando soprattutto l’imminente arrivo di Dovbyk, è sulla lista dei partenti, anche perché l’anno prossimo ha tutta l’intenzione di giocare con più continuità. Ricordiamo che nelle scorse settimane si era parlato per Tammy Abraham anche dell’ipotesi Milan che, però, si è defilato. Nei prossimi giorni, dunque, si saprà sicuramente qualcosa in più sia sul futuro del giocatore inglese che quello di Dovbyk.