Calciomercato Roma, altro colpo bianconero dopo Soulé

Dopo l’arrivo di Matias Soulé, e quello probabile di Artem Dovbyk, la Roma vuole chiudere un altro colpo in sede di calciomercato.

Al prossimo campionato, di fatto, mancano solo due una ventina. Proprio per questo motivo, le squadre della Serie A sono impegnate essenzialmente su due fronti: il precampionato ed il calciomercato. Anche la Roma di Daniele De Rossi, ovviamente, è impegnata su questi fronti così importanti.

Per quanto riguarda il primo, la squadra giallorossa ha perso sabato scorso contro il Tolosa ed ora si sta preparando per l’amichevole contro l’Olympiacos. Tuttavia, a tenere banco in casa Roma è soprattutto il calciomercato. Florent Ghisolfi, dopo aver preso Enzo Le Fée, ha chiuso anche per l’arrivo di Matias Soulé.

Per prendere l’argentino dalla Juve, di fatto, la Roma ha dovuto investire la bellezza di 30 milioni. Dopo Soulé , Ghisolfi è al lavoro per cercare di prendere anche Artem Dovbyk. Tuttavia, proprio in queste ultime ore, per il mercato giallorosso si è fatto un ulteriore nome.

Calciomercato Roma, Ghisolfi segue anche Wesley del Corinthians: ecco gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano sportivo italiano ‘Corriere dello Sport’, infatti, il nuovo direttore sportivo giallorosso vuole rinforzare le corsie laterali offensive e tra i nomi accostati alla Roma bisogna sicuramente inserire quello di Wesley, giocatore del Corinthians.

Nonostante la giovanissima età, ovvero classe 2005, il calciatore ha già collezionato ben 79 presenze (impreziosite da 7 reti realizzate) con il club brasiliano. Quello di Wesley Gassova, di fatto, è da tempo un nome in orbita Roma, come anticipato dalla nostra esclusiva dello scorso 3 luglio.

Florent Ghisolfi, oltre al giocatore del Corinthians, sta seguendo Lorenz Assignon del Rennes e Marc Pubill dell’Almeria, ma qui c’è da registrare la concorrenza dell’Aston Villa per il primo e del Newcastle per lo spagnolo.