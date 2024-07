Countdown Dovbyk: faccia a faccia e rilancio per la firma

Countdown Dovbyk. Occorre ancora un piccolo sforzo da parte della società giallorossa per portare a Roma l’attaccante ucraino.

Senza soluzione di continuità. La machina del mercato giallorosso appare sempre più simile ad un diesel. Partenza apparentemente lenta ma poi, gradatamente, ha preso confidenza con il tracciato e ha iniziato a macinare chilometri. Il problema è ora fermarla.

Florent Ghisolfi si è subito allineato al pensiero guida della famiglia Friedkin e di Daniele De Rossi. Occorre allestire una grande Roma per poter ambire, come minimo, ad una posizione valida per disputare la prossima Champions League e poi chissà… Giusta ambizione e la capacità di poter investire come non accadeva da tempo. La qualità costa, ma è la qualità a ripagare. La proprietà americana lo sa bene ed ancor più lo sa bene il tecnico giallorosso che di qualità, unita ad un’enorme quantità, ne ha distribuita tanta in campo per vent’anni. Tutti insieme, tutti uniti per tentare di dare vita ad una Roma più forte e competitiva. L’ufficialità di Matias Soulé è soltanto l’ultimo tassello, in ordine cronologico, di questa ponderata e ‘ricca’ costruzione. L’arrivo del talento 2003, ormai ufficialmente ex Juve, sembra, però, anticipare di un alito di vento, un altro grande ingresso in casa Roma.

Per Artem Dovbyk ci siamo quasi

L’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio illustra, tempestivamente, le ultime mosse in casa Roma e ci fa sapere che il direttore sportivo giallorosso, Florent Ghisolfi, si trova attualmente in Spagna affiancato dagli agenti ucraini del prossimo centravanti della Roma.

Obiettivo dichiarato: tornare a Roma con Artem Dovbyk, centravanti del Girona. Trattativa complicata dal momento che il club spagnolo ha alzato ulteriormente la posta per il suo attaccante: 35 milioni di euro più 5 di bonus. La Roma ha già messo sul tavolo un’offerta importante pari a 30 milioni di euro più 5 di bonus. Ora spazio soltanto alla parte finale, e decisiva, della trattativa. A 32 milioni di euro più bonus si può chiudere. L’attaccante ucraino vuole soltanto la Roma, esattamente come Soulé. Il talento argentino è planato nella capitale, ora tocca al gigante del Girona, classe 1997 e 189 centimetri di altezza. E Daniele De Rossi se la ride pensando alla prossima stagione.