Dovbyk manda Abraham al Milan: risposta già arrivata

Dovbyk manda Abraham al Milan, arriva la risposta immediata del centrvanti. Addio Roma segnato, gli ultimi aggiornamenti.

Le questioni in grado di contraddistinguere questa parentesi di calciomercato sono state più che numerose, tra cui quelle relative alla possibilità di assistere ad un massiccio quanto mirato corpo di uscite, finalizzati ad epurare la rosa dai suoi numerosi esuberi e, al contempo, migliorare le condizioni economiche del club con cessioni mirate e depennamenti di nomi ormai da troppo tempo a libro paga dei Friedkin.

Le recenti operazioni nel mercato in entrata, ad ogni modo, stanno confermando la serietà di intenzioni in casa Roma, con l’approdo di Soulé e una trattativa Dovbyk che potrebbe concretamente cambiare il volto ad una squadra apparsa inizialmente abbastanza ferma sul mercato. Nei prossimi giorni, intanto, si potrebbe assistere a novità di non poco conto anche nel mercato in uscita, con Tammy Abraham potenzialmente nuovo protagonista.

Dovbyk spinge Abraham verso l’uscita, il Milan resta alla finestra

Dopo essere stato accostato nuovamente alla Premier League, le possibilità di vedere l’ex Chelsea approdare al Milan sono nuovamente tornate in auge, con la redazione di Sky Sport che ha fornito in questi minuti novità di non poco conto. Abraham, infatti, avrebbe dato apertura per il suo trasferimento alla corte di Fonseca.

Resta, adesso, da trovare l’accordo tra i due club per un’operazione che assicurerebbe ai rossoneri un validissimo vice Morata, fruttando nelle casse della Roma nuova linfa economica nonché l’allontanamento di un giocatore non poco gravante in termini di stipendio sulle casse dei Friedkin.

La cifra richiesta dalla Roma resta di 30 milioni di euro, certamente negoziabile alla luce del recente quanto esteso stop del giocatore, che anche al rientro non ha convinto per prestazioni e rendimento. Arsenal e West Ham, per ora, non hanno che palesato interessi, senza spingersi a formulare delle vere e proprie offerte. L’Arabia, dalla quale sarebbe, invece, stata recapitata una proposta, non sarebbe stata presa in considerazione da Abraham, la cui avventura alla Roma, ad ogni modo, parrebbe avvicinarsi sempre più alla conclusione.