Osimhen e Bremer nella stessa squadra: doppietta da 140 milioni

Il futuro di Bremer e quello di Osimhen potrebbe incrociarsi a stretto giro di posta. Li hanno definitivamente messi nel mirino

Autorevole protagonista della prima metà della sessione estiva di calciomercato, la Juventus sta preparando i prossimi colpi non solo in entrata, ma anche in uscita. In attesa dell’ufficialità del passaggio di Soulé alla Roma, i bianconeri si preparano a stringere i tempi per Todibo. Il restyling del reparto difensivo della ‘Vecchia Signora’, però, potrebbe essere molto più articolato.

Ma andiamo con ordine. Nelle scorse ore l’entourage di Todibo è stato a Torino. Blitz non causale, perché ad attenderlo c’era Cristiano Giuntoli. Nel summit andato in scena con l’agente del difensore francese la Juventus ha infatti ratificato la proposta pluriennale che di fatto era stata già accettata dal calciatore. Passaggio importante e non di certo banale, terminato il quale Giuntoli è intenzionato a presentarsi dal Nizza mettendo sul piatto un’offerta consistente in un prestito con riscatto vincolato al raggiungimento di determinate condizioni. Dall’Inghilterra, però, ipotizzano che l’eventuale acquisto di Todibo potrebbe rappresentare il preludio di una ‘cessione’ pesante. Le ultime voci riguardanti il futuro di Gleison Bremer, ad esempio, hanno aperto diversi interrogativi.

Calciomercato Juventus, non solo Bremer: il Liverpool vuole anche Osimhen

Ricordiamo che, contestualmente all’ultimo rinnovo contrattuale, la Juventus ha inserito nel contratto del difensore brasiliano una clausola rescissoria dal valore di 60-70 milioni valida soltanto dal prossimo anno. La posizione di Giuntoli è chiara: Bremer non si tocca, a meno che non arrivi un’offerta da circa 80 milioni di euro. Soldi che neanche il Liverpool, il club maggiormente interessato all’acquisto dell’ex totem del Torino, sembrerebbe essere intenzionato a mettere sul piatto.

Secondo quanto riferito da Team Talk, però, i Reds non hanno alcuna intenzione di mollare la presa. Alla ricerca di due profili importanti con cui puntellare rispettivamente il pacchetto difensivo e il reparto d’attacco, il Liverpool sarebbe entrato nell’ordine di idee di stanziare un tesoretto da circa 140 milioni di euro per dare l’assalto non solo a Bremer, ma anche ad Osimhen. Cifra che evidentemente non sarà necessaria a portare al traguardo la doppia operazione, ma che la dice lunga sulla volontà del club inglese di rimodulare due reparti di nevralgica importante dello scacchiere di Slot con innesti mirati. Staremo a vedere se, ed eventualmente di quale portata, seguiranno eventuali rilanci.