Roma, doppio annuncio UFFICIALE: meno di 30 milioni per Soulé

La Roma ufficializza il colpo Matias Soulè dalla Juventus e non solo. Doppia comunicazione giallorossa e novità nel prezzo dell’operazione per l’attaccante argentino.

Ora è ufficiale, Matias Soulé è un nuovo attaccante della Roma. L’esterno offensivo argentino arriva dalla Juventus a titolo definitivo. Doppio annuncio giallorosso e novità nella valutazione complessiva del cartellino dell’ex bianconero, reduce da una stagione in prestito al Frosinone. La Roma spende meno di trenta milioni per il passaggio del classe 2003 alla corte di Daniele De Rossi, si allarga la colonia argentina nello spogliatoio della squadra giallorossa.

Prima dell’annuncio ufficiale della Roma è stato il connazionale Paulo Dybala a dargli il benvenuto. L’ex Juve ha pubblicato sui propri social network uno scatto con Matias Soulé all’interno dello spogliatoio romanista. I due abbracciati, con il numero di maglia dell’argentino svelato, scelto il numero 18, ed il commento a corredo dell’altro Albiceleste, anche lui arrivato dopo una parentesi alla Juve, Leandro Paredes.

La Juventus ha comunicato ufficialmente la cessione dell’attaccante sudamericano alla Roma di De Rossi. In totale l’operazione costa 25.6 milioni di euro pagabili in quattro anni più bonus fino a un massimo di quatttro milioni. La Roma ha anche comunicato la vendita del kit della seconda maglia giallorossa. Inoltre nel comunicato emesso dai bianconeri non c’è traccia della clausola che fissi la percentuale sulla futura rivendita.