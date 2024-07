Abraham al Milan, hanno trovato la formula: la Roma potrebbe aprire in questo modo alla cessione dell’attaccante. Si tratta

In attesa della chiusura per Dovbyk, per il quale Ghisolfi è in Spagna e spera di portarlo con sé nell’aereo che lo riporterà nella Capitale, tiene banco in queste ore il futuro di Tammy Abraham.

Come sappiamo l’attaccante inglese è sul mercato, e la Roma vorrebbe incassare, dopo tre anni in giallorosso e dopo un investimento di 40 milioni di euro, almeno 25 milioni. Anche se è una cifra decisamente trattabile. Oltre ai club di Premier League per l’inglese nelle scorse settimane si è parlato soprattutto del Milan, con Paulo Fonseca che lo vorrebbe nella sua avventura lombarda. Per il momento non c’è stata un’accelerata, ma i rossoneri potrebbero tornare all’assalto nei prossimi giorni.

Calciomercato Roma, la situazione Abraham

Nelle scorse settimane il Milan ha cercato di inserire i cartellini di Okafor e Saelemaekers nell’operazione, ma la Roma ha detto no. Il club giallorosso vuole solo cash. Si deve trattare, insomma, com’è giusto che sia quando parliamo di un patrimonio comunque importante per il club giallorosso. E secondo le ultime informazioni che sono state riportate da Attilio Malena, le cose si potrebbero fare in questo modo.

“Il Milan non ha mollato Tammy Abraham – ha scritto sul proprio profilo X – e dopo aver provato a inserire contropartite tecniche nell’affare ora ci prova con il prestito con diritto di riscatto. La Roma aprirebbe ad un prestito oneroso con obbligo di riscatto“. In poche parole la Roma vuole cedere Abraham a tutti i costi – qualora ovviamente si presentasse l’offerta giusta – senza correre il rischio di rivederlo a Trigoria il prossimo anno. La sensazione in tutto questo è che, trovando la quadra giusta, l’operazione si possa davvero fare.