Calciomercato Roma, Ghisolfi fallisce l’assalto: risposta già arrivata

Calciomercato Roma, l’assalto è stato rispedito al mittente: il giocatore per il club è incedibile quindi il ritorno di fiamma non porterà i suoi frutti

Il viaggio in Spagna potrebbe portare l’attaccante: Ghisolfi, direttore sportivo della Roma, è a Girona dove cercherà di chiudere l’affare Dovbyk. Ma ai giallorossi mancano altri tasselli in rosa. Sicuramente quello del centravanti era il ruolo più importante da sistemare, ma messo a posto questo, allora si dovrà cercare un esterno destro.

Al momento De Rossi ha a disposizione solamente Celik, il turco che si è tagliato le vacanze ed è tornato in anticipo a Trigoria. Sì, perché Karsdorp è fuori dal progetto e se vuole giocare deve andare via, altrimenti è destinato ad un anno in tribuna praticamente a guardare gli altri. Ecco perché, tra i nomi di Assignon e Pubill, nel corso degli ultimi giorni è tornato in auge quello di Bellanova del Torino. Ieri vi abbiamo parlato dei contatti che ci sono stati tra le parti, oggi invece, TuttoSport, svela quello che le due società si sono dette.

Calciomercato Roma, no del Torino per Bellanova

O, per meglio dire, quello che il Torino ha detto alla Roma sull’esterno per il quale si sarebbe mosso anche al Manchester United. Niente cessione, “no, grazie” la risposta del direttore sportivo dei granata Vagnati: dopo aver ceduto Buongiorno al Napoli non è l’ex Inter l’elemento con il quale fare cassa da quelle parti. Quindi rimarrà alla corte di Vanoli. La società di Cairo lo ritiene incedibile.

Certo, qualora arrivasse un’offerta da 25 milioni allora il tutto potrebbe vacillare e sarebbe difficile dire di no per il Toro. Però la Roma non sembra intenzionata ad esporsi economicamente così tanto per l’esterno difensivo, quindi a occhio, per ora, la pista più calda sembra quella di Pubill per il quale, come vi abbiamo raccontato ieri, Ghisolfi potrebbe avere una corsia preferenziale.