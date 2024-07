Dalla Juve alla Roma, Ghisolfi non si ferma più: mail inviata e nuova svolta

Oltre alla chiusura dell’affare Dovbyk, Florent Ghisolfi deve necessariamente concentrarsi sulla fase divensiva. Ecco le ultime sugli obiettivi giallorossi

L’approdo di Matias Soulé in terra capitolina ha fatto definitivamente evaporare quelle massicce particelle di scetticismo che il popolo giallorosso nutriva nei confronti dell’operato di Florent Ghisolfi, il quale in questo momento, mentre Soulé ordina le proprie cose nel suo nuovo armadietto (rigorosamente accanto all’amico Paulo Dybala), appare particolarmente preso dall’affare Dovbyk.

Il raffinato centravanti ucraino sembrerebbe proprio ciò che DDR desidera per la sua nuova punta, ovvero un bomber tanto efficace in termini realizzativi, quanto utile in fase di impostazione, grazie alle spiccate qualità palla piede manifestate nel corso della sua esperienza al Girona (oltre ai 24 gol in 35 partite, ben 8 assist collezionati nel corso dell’ultima stagione).

Insomma, sembrerebbe che i tifosi giallorossi non debbano covare particolari preoccupazioni, se non fosse per il preoccupante contesto che attualmente caratterizza la linea difensiva giallorossa. Difatti, una volta chiuso il capitolo ‘attacco’, sarà a dir poco necessario concentrarsi proprio sulla fase difensiva, dato che ai giallorossi occorre urgentemente sia un difensore centrale in grado di sopperire alle precarie condizioni fisiche di Chris Smalling, che un terzino destro che riesca ad esaurire la penuria manifestata in quel ruolo nel corso della stagione da poco conclusasi. In tal senso i vertici capitoli sembrerebbero aver inserito nel mirino un difensore della Serie A.

La Roma mette nel mirino De Winter

Il profilo da poco segnato sul taccuino di Florent Ghisolfi risponde al nome di Toni De Winter. Si tratta di un difensore centrale attualmente proprietà del Genoa, con cui ha da poco firmato un contratto con scadenza fissata a giugno del 2028. Nel corso della stagione appena conclusasi il difensore classe 2002 era in prestito ai rossoblu di Gilardino, che lo hanno riscattato per 8 milioni di euro dalla Juventus di Cristiano Giuntoli.

Si tratta di un difensore centrale della nuova concezione, ovvero tanto massiccio sul piano fisico, quanto raffinato in termini di conduzione palla al piede. I 191 centimetri di altezza gli assicurano una stazza sufficiente a contrastare sostanzialmente ogni avversario e la sorprendente sensibilità palla al piede ne eleva le potenzialità in termini di impostazione dal basso. Secondo quanto riportato da Gianluigi Longari i giallorossi hanno soltanto effettuato alcuni sondaggi esplorativi, ma l’interesse è ormai confermato.