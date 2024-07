Dovbyk alla Roma, il Girona capitola: attacco incrociato

Il futuro di Dovbyk sarà giallorosso, nonostante le schermaglie di una trattativa piuttosto lunga e tortuosa. Ormai è questione davvero di ore

Nessun intoppo insormontabile o difficoltà tali da bloccare un affare che alla fine soddisferà tutti. Il Girona vuole una formula di pagamento meno dilazionata e Ghisolfi è pronto a chiudere con l’avallo dei Friedkin.

Il nome caldo di queste ore di mercato in casa Roma è Artem Dovbyk. Il centravanti ucraino è diventato nelle ultime settimane l’oggetto del desiderio di Daniele De Rossi e dei tifosi giallorossi. Dopo le iniziali perplessità sulla riuscita della trattativa, per la presenza di un club importante e blasonato come l’Atletico Madrid, negli ultimi giorni i discorsi si sono capovolti. I Colchoneros hanno fatto un passo indietro, non avendo trovato l’accordo con il calciatore e il suo entourage. Dall’altro lato del banco di trattativa la Roma ha saputo inserirsi nei modi e tempi giusti, con Ghisolfi che ha ottenuto da tempo il sì degli agenti e del centravanti ucraino.

Adesso la palla passa al Girona, che rimane irremovibile sulla cifra da corrispondere per liberare Dovbyk. Per portare il #9 a Trigoria servono i 40 milioni della clausola, non uno di meno. I Friedkin avevano inizialmente dato il via libera ad un’offerta da 32 più 6 di bonus, ma hanno capito che così non si può arrivare alla tanto attesa fumata bianca. Ghisolfi è volato nella giornata di ieri a Girona, per seguire da vicino la vicenda ed ottenere il sì definitivo.

La Roma ha in pugno Dovbyk: nessun intoppo, la fumata bianca è questione di ore

Tra l’altro il ds romanista è stato immortalato in un foto con Dovbyk a cena proprio a Girona, lasciando presagire che tutto fosse ormai concluso. Qualcuno ha storto il naso vedendo che il classe ’97 è stato mandato in campo titolare contro il Tolosa in amichevole in queste ore (sostituito al 43′ dopo l’espulsione del portiere Gazzaniga).

Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, comunque, la trattativa non sarebbe a nessun modo a rischio anzi. L’accordo è già stato trovato sia con il ragazzo che con il club di proprietà, almeno per quanto concerne la cifra, che non scenderà di tanto sotto i 40 milioni. L’unico fronte di discussione, al momento, riguarda la modalità e le tempistiche di pagamento, visto che gli spagnoli non accettano un dilazionamento troppo lungo (caratteristica peculiare dei Friedkin anche in altre trattative del passato, vedi Abraham e Vina).

La sensazione è che la quadra arriverà già tra oggi e domani e il calciatore sarà nella Capitale prima della fine di questa settimana, per essere finalmente a disposizione di Daniele De Rossi. Tra l’altro sembra che anche la Ceo Lina Souloukou sia in procinto di raggiungere la Spagna per sbloccare definitivamente la situazione e ottenere la fumata bianca tanto agognata.