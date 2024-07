Leao al posto di Nico Williams, addio Milan già segnato

Leao al posto di Nico Williams, addio al Milan già segnato e nuovi guai anche per la Juventus. Ecco come stanno le cose.

Il caso Nico Williams è stato uno dei maggiormente roventi nel corso di quest’estate, alla luce delle grandi annate del campioncino spagnolo, reduce altresì da un’estate da protagonista con la casacca della propria Nazionale. Il giocatore sembra intenzionato ad accettare l’offerta di rinnovo dell’Athletic Bilbao, nonostante il forte interesse del Barcellona, che avevamo visto potersi intrecciare con una pluralità di questioni relative anche al mondo della Serie A.

Le ultime notizie indicano che Williams preferirà rimanere a Bilbao, avendo ricevuto un miglioramento contrattuale significativo. Questo sviluppo ha generato preoccupazione nel club catalano, tra i maggiormente interessati a Nico Williams, intorno al quale si intendeva costruire un progetto di rifondazione che, insieme a Yamal e colleghi, riportasse il Barcellona ai nobilissimi livelli di un tempo. Nonostante ciò, alcuni membri dirigenziali credono ancora ci siano possibilità di convincere Nico Williams a unirsi ai blaugrana, senza perdere di vista i tanti altri scenari alternativi che garantiscano a tempo debito un rinforzo adeguato a Flick.

Leao al Barcellona, il rinnovo di Nico Williams avvisa Milan e Juventus

Il presidente Joan Laporta e il direttore sportivo Deco avrebbero in mente già diversi nomi in agenda nel caso in cui Williams decidesse di rimanere all’Athletic. Uno dei preferiti è Luis Díaz del Liverpool, certamente non nuovo agli interessi spagnoli. Tuttavia, il colombiano, che costerebbe circa 60 milioni di euro, non convince tutti.

Altri nomi sul taccuino di Deco includono Mitoma del Brighton e il possibile ritorno di Joao Félix. Va segnalato, poi, come si legge sempre su El Nacional, il nome di Rafael Leao, numero 10 del Milan considerato come profilo ideale per riportare entusiasmo tra le fila rossonere. In un calciomercato fin qui calibrato e orientato ad assecondare le nuove richieste di Fonseca, il sovente discusso Leao potrebbe, dunque, lasciare il club rossonero, appartenente alla scuderia Mendes, non poco amicale nei confronti del Barcellona.

Lo scenario resta foriero di grandi novità e aggiornamenti, con possibili intrecci anche con quella questione Sancho che interessa anche la stessa Juventus. Finito da tempo nel mirino di Giuntoli, l’esterno del Borussia Dortmund era uno dei nomi potenzialmente spendibili in casa Barcellona qualora la trattativa per Nico Williams si fosse complicata.