Milik al posto di Abraham: fa tutto la Juve

Milik potrebbe diventare un’alternativa ad Abraham e questo inciderebbe sul mercato della Roma. Improvvisamente dipende tutto dalla Juve

I bianconeri stanno diventando arbitro della contesa, con l’intreccio di mercato che vede coinvolti Abraham e Milik, due centravanti che ormai possono essere considerati esuberi nei rispettivi club. Può decidersi tutto in queste ore.

Il nodo attuale del mercato della Roma è legato alla chiusura della trattativa per Artem Dovbyk. De Rossi vuole al più presto il nuovo centravanti per iniziare a pianificare anche tatticamente la sua squadra. Tutti i club di Serie A di prima fascia hanno a disposizione un grande #9 e ad eccezion fatta del Napoli, la situazione è chiara ovunque. Partendo dall’Inter con Taremi, Lautaro e Thuram, alla Juve con Vlahovic, al Milan con l’arrivo di Morata. Proprio i rossoneri devono cercare un bomber di scorta e per questo avevano sondato anche Tammy Abraham, provando ad ascoltare le richieste della Roma.

Qualora Dovbyk dovesse diventare realtà a breve i giallorossi avrebbero tutte le intenzioni di vendere l’attaccante inglese, potendo poi riutilizzare quei soldi su altri ruoli da coprire. Il Milan è in difficoltà nella trattativa per Fullkrug, su cui si è inserito il West Ham. I 20 milioni (minimo) richiesti da Ghisolfi non sono facili da reperire per Furlani e questo potrebbe interrompere ogni discorso. Sempre la Premier League, tra l’altro, potrebbe rappresentare un ostacolo per Il Diavolo, visto che per l’ex Chelsea si è fatto sotto anche l’Everton.

Milik e Abraham, intreccio di mercato: l’Everton segue entrambi per l’attacco

Il club trattato dai Friedkin ha bisogno di un attaccante e ha pensato nei giorni scorsi anche ad Abraham come possibile rinforzo. L’altro nome caldo in ottica Toffees è quello di Arkadiusz Milik. Talk Sport, citando un articolo del Corriere dello Sport, ha fatto esplicito riferimento al polacco come obiettivo del club di Liverpool. Milik è stato costretto a saltare gli Europei con la Polonia a causa dell’ennesimo infortunio e la sua tenuta fisica lascia sempre qualche dubbio. Nella scorsa stagione, il classe ’94 ha totalizzato appena 1.056′, spalmati in 36 presenze (quasi tutte partendo dalla panchina), realizzando comunque 8 reti.

La valutazione può essere di circa la metà di quella di Abraham e per questo l’Everton ci starebbe seriamente pensando. Dal buon esito di questo affare possono dipendere i destini di Juve e Roma, che hanno bisogno di piazzare i propri esuberi per completare gli altri reparti. Vedremo se alla fine a Goodison Park decideranno di fare un favore ai loro ex “possibili” proprietari.