Roma anticipata, accordo a un passo: affare da quasi 30 milioni

Roma anticipata, accordo a un passo. Il mercato della società giallorossa non è ancora concluso con diverse trattative ancora in ballo.

Un affare tira l’altro. Un’occasione ne chiama un’altra. Il calciomercato è un’infinita catena di opportunità. Si cerca di avviarne il maggior numero di trattative nella speranza che qualcuna poi porti al risultato sperato.

Un sistema che viene applicato da un po’ tutte le società, soprattutto da quelle che hanno in serbo un cambiamento quasi radicale della propria rosa. Numerosi nuovi elementi da inserire ed altrettanti da far uscire. Ed allora via a ‘buttare il bando’ in cerca del giusto affare. La Roma 2024-2025 ha in progetto un profondo cambiamento. Lo ha in testa il suo allenatore che chiede maggiore qualità ma anche un numero importante di alternative in grado di non far rimpiangere troppo i titolari negli immancabili momenti di difficoltà. La Roma che sta chiudendo, uno dietro l’altro, affari di assoluto spessore, prima della fatidica fumata bianca, ha dovuto bussare a diverse porte. Ora che il popolo giallorosso è in estasi per l’arrivo del 21enne argentino, Matias Soulé, tutto passa in secondo piano. Anche gli altri ‘abboccamenti’ precedenti.

Affare da quasi 30 milioni, ma la Roma non si dispera

Non c’è stato soltanto Matias Soulé all’orizzonte del mercato giallorosso. Altre sono state le opzioni valutate da Florent Ghisolfi per il ruolo di eterno d’attacco.

Il direttore sportivo giallorosso ha preso informazioni anche su Crysencio Summerville, classe 2001 del Leeds United. Ala olandese originaria del Suriname, è reduce da una grande stagione dove ha realizzato ben 21 reti che gli hanno permesso di risultare il vincitore del premio Giocatore dell’Anno. E’ bbc.com ad annunciare come il West Ham sia ormai ad un passo dall’acquisto dell’attaccante del Leeds. Un’operazione che si dovrebbe chiudere con un esborso prossimo ai 30 milioni di euro. Summerville è un’esterno che agisce sulla corsia mancina, quindi non avrebbe rappresentato una reale alternativa a Matias Soulé. La Roma, però, tranne qualche sondaggio esplorativo, non ha voluto approfondire poiché ‘presa’ da altre priorità.