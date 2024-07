Roma-Girona, accordo raggiunto per Dovbyk: ecco tutte le cifre

Calciomercato Roma, è fatta per Dovbyk: i giallorossi hanno chiuso la trattativa per il bomber del Girona. Ecco tutti i dettagli dell’operazione

Ha vinto la Roma. Il blitz in Spagna di Ghisolfi ha dato i suoi frutti: Artem Dovbyk è virtualmente un nuovo calciatore giallorosso. Dopo aver trovato l’intesa con il giocatore, infatti, i giallorossi sono riusciti a trovare la quadra anche con il Girona.

L’intesa è stata trovata sulla base di una valutazione complessiva da 35 milioni di euro. Ormai arrivata al traguardo, la trattativa è in procinto di essere ufficializzata. L’affare è ormai ai dettagli al punto che già nella giornata di domani sono previste le firme sul contratto per ratificare il tutto. A tal proposito, l’attaccante ucraino – come rivelato da Sky Sport – arriverà in Italia nella giornata di domani, probabilmente accompagnato dallo stesso Ghisolfi. La Roma piazza dunque il colpo in attacco: sarà Dovbyk l’erede designato di Romelu Lukaku.

I giallorossi sono stati in grado di chiudere l’operazione in tempi relativamente brevi grazie ad un vero e proprio blitz che ha portato Ghisolfi prima a trovare l’accordo con il calciatore e poi a definire l’affare con il Girona. Dopo aver tagliato le gambe al possibile ritorno di fiamma dell’Atletico Madrid, l’area tecnica della Roma è volata in Spagna per ribadire al calciatore la volontà di chiudere l’operazione, il che si è tradotto nei contatti ad oltranza con il club iberico che hanno portato alla fumata bianca definitiva.