Addio Karsdorp e gran ritorno: ora è UFFICIALE

Rick Karsdorp resta uno degli esuberi più complicati da piazzare in casa Roma: ora c’è un ritorno ufficiale che può cambiare le carte in tavola

Il terzino ex Feyenoord si sta allenando fuori rosa, a parte rispetto al resto dei compagni e resta in attesa di capire quale sarà il suo futuro. Intanto proprio in tal senso è arrivato un importantissimo annuncio in queste ore.

Il mercato della Roma sta iniziando a prendere una determinata fisionomia. Almeno in attacco, con l’arrivo di Dovbyk, il tridente offensivo titolare è completo, considerando al suo fianco sia Paulo Dybala che Mathias Soulé. Tanta qualità al servizio della squadra, con l’obiettivo di essere finalmente competitivi per un posto in Champions. A dire il vero, però, per alzare il livello complessivo serve anche completare alcuni ruoli piuttosto carenti, come la difesa, soprattutto sull’out di destra. Kristensen ha salutato al termine dello scorso campionato ed è tornato al Leeds (che lo ha ceduto all’Eintracht Francoforte).

Celik non convince a pieno e Sangaré è stato preso per iniziare con la Primavera di Falsini. Un terzino affidabile è più che necessario per essere al top e i nomi che sono circolati negli ultimi giorni sono sempre gli stessi: Bellanova, Pubill, Assignon. Al di là di chi sarà il prescelto di Ghisolfi, va sottolineato come oltre agli innesti saranno importanti anche le uscite, Karsdorp su tutti.

Rick Karsdorp, ritorno alla vecchia agenzia di procura: la SEG Football lo annuncia su Instagram

L’olandese classe ’95 è stato messo ad allenarsi sul Campo B, lontano dal resto della squadra. Quella che sembrava essere una decisione solo dei tempi di Mourinho è stata invece confermata anche dal nuovo tecnico. Rimanere da separato in casa non sarebbe tanto utile e conveniente per entrambi. C’è una notizia in queste ore che riguarda proprio Karsdorp e che potrebbe dare una svolta per la sua partenza da Trigoria.

Come confermato attraverso il profilo ufficiale di Instagram, l’agenzia di procura SEG Football è tornata a curare gli interessi dell’ex Feyenoord. In un post su Instagram si legge a riguardo: “Un caloroso bentornato a Rick Karsdorp, è bello averti con noi! “. Vedremo se questa mossa potrà sbloccare qualche trattativa tra il ragazzo e i club stranieri a cui è stato proposto. Per ora sia la Grecia che la Turchia sono state respinte per ogni alternativa percorribile.