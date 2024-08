Dal nerazzurro alla Roma: l’ultima risposta ribalta l’affare

Calciomercato Roma, l’intreccio di mercato con i nerazzurri non passa in seconda piano: nuovo colpo di scena nella trattativa

Oltre a sistemare l’attacco con l’innesto di Artem Dovbyk, la Roma continua a sondare anche altre piste. In attesa di sviluppi sulla corsia destra, zona del campo nella quale potrebbero maturarsi nuove occasioni nel corso delle prossime settimane, i giallorossi osservano con molta attenzione anche l’effetto domino in mediana.

Sotto questo punto di vista ad imprimere una direzione chiara alle mosse di Ghisolfi per il centrocampo potrebbe essere il futuro di Bove. Il giovane centrocampista della Roma non è incedibile e a fronte di un’offerta giudicata congrua dall’area tecnica dei capitolini non è escluso che faccia le valigie. Fino a questo momento, però, i sondaggi effettuati dal Fulham e dalla Fiorentina non hanno creato i presupposti per una trattativa definitiva. Un’eventuale accelerata, in un senso o nell’altro, non è comunque da escludere. Ecco perché, lavorando sempre nel ventaglio di ipotesi, la Roma potrebbe sostituire Bove con un giocatore dalle caratteristiche molto diverse. Accostato in tempi e in modi diversi ai giallorossi, che in realtà non hanno mai smesso di seguirlo, il profilo di Gabriel Sara continua a stuzzicare e non poco dalle parti di Trigoria. Centrocampista polivalente, abile nel lungo e nello stretto, il jolly del Norwich sta calamitando l’attenzione di non pochi club, pronti a darsi battaglia per valutarne l’acquisto.

Calciomercato Roma, Galatasaray stoppato per Gabriel Sara

Oltre all’interessamento della Roma, infatti, c’è da segnalare anche i contatti avuti per Gabriel Sara da non pochi club inglesi, ma non solo. Negli ultimi giorni anche l’Atalanta ha effettuato dei sondaggi esplorativi per capire i margini di manovra. A provare a far saltare il banco, però, è stato il Galatasaray.

Come riferito dal giornalista Yagiz Sabuncouglu, infatti, il Norwich avrebbe già rispedito al mittente la proposta messa sul piatto dai giallorossi di Istanbul. In attesa di un nuovo rilancio da parte del Galatasaray, fino a questo momento i Canaries stanno resistendo ai ripetuti assalti per il proprio gioiello. Pur non considerando incedibile Gabriel Sara, infatti, il Norwich non ha alcuna intenzione di svendere uno dei calciatori più importanti della scorsa stagione.