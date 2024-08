Roma, addio annunciato: l’indizio social anticipa l’ufficialità

Roma, addio annunciato. Non si può definire una sorpresa poiché trattasi di una cessione che l’ambiente giallorosso aveva già ‘sdoganato’.

Un’intesa calcistica che ha già dato buoni frutti nel recente passato e che ora proseguirà grazie ad un nuovo accordo. Tra la Roma e la Pianese è arrivata un’intesa, l’ennesima, che suggella un rapporto sempre più stretto tra le due società.

Non una novità assoluta poiché da fonti assai prossime alla società giallorossa la notizia in questione circolava ormai da giorni. Un’ulteriore conferma è venuta, non più tardi di qualche giorno fa, da parte di Lorenzo Canicchio, vice Direttore Editoriale della Gazzetta Regionale, che ci informava riguardo: “L’interesse concreto per Pietro Boer da parte della Pianese, che sta aspettando la Roma. Asse caldo tra le due società dopo l’arrivo in Toscana del 2004 Francesco Chesti, oltre alla riconferma dell’ex giallorosso, classe 2005, Andrea Morgantini“. “Tanto tuonò che piovve“, verrebbe da dire dal momento che Pietro Boer, il terzo portiere della Roma, è ormai prossimo a lasciare la società giallorossa e la Serie A per approdare alla Pianese. La società toscana, con sede nel comune di Piancastagnaio, in provincia di Siena, è iscritta al campionato di Serie C.

L’annuncio ‘social’ di Pietro Boer

Al momento non vi sono comunicati ufficiali da parte delle due società. La conferma, però, arriva direttamente dal protagonista assoluto della vicenda.

E’ infatti lo stesso Pietro Boer ad annunciare il suo addio alla Roma ed il conseguente passaggio alla Pianese. Il 2002, ormai da considerare come l’ex terzo portiere giallorosso, non che poteva che utilizzare i canali social per questa fondamentale novità. Un importante cambiamento professionale che ha quasi ‘imposto’ il radicale cambiamento della bio del profilo Instagram. Il tag della Pianese è la certificazione DOC dell’ormai imminente passaggio alla società toscana. E sempre via social arriva un’altra importante conferma del trasferimento del portiere giallorosso nella terra di Dante. Si tratta del saluto via Instagram di Edoardo Bove che augura “Buona fortuna” all’amico ed al compagno Pietro Boer.