Scambio Milan-Roma per Abraham: formula choc, la contropartita sblocca l’affare

Scambio Roma-Milan per Abraham, la sbloccano così: contropartita e affare clamoroso. Ecco gli ultimi aggiornamenti.

Nel novero delle tante questioni in grado di tenere elevata l’attenzione degli addetti ai lavori e dei tifosi, figura in questa fase anche quella relativa al possibile approdo di Tammy Abraham al Milan. Il bomber ex Chelsea, reduce da un triennio altalenante quanto sfortunato, non ha certamente convinto al secondo anno con Mourinho, né tantomeno palesato grandissima fiducia nella parentesi finale di stagione con Daniele De Rossi in panchina.

Anche alla luce dei tanti movimenti fin qui concretizzati dalla Roma e di un calciomercato che potrebbe apportare altre importanti novità in quel di Trigoria, ecco che lo scenario di un possibile approdo di Abraham alla corte di Fonseca ha iniziato a prendere sempre più quota. Il giocatore, dal proprio canto, avrebbe già accettato la destinazione, dove troverebbe ex colleghi e amici londinesi e di Premier League, quali Loftus Cheek, Tomori o Pulisic, arricchendo altresì le risorse del terminale offensivo rossonero.

Scambio Roma-Milan per Abraham, spunta di nuovo Okafor

La Roma chiede una cifra importante, giustificata dall’età del giocatore e dai margini di crescita da lui ancora assicurati, al netto delle recenti e sfortunate inflessioni dell’ultimo anno e mezzo. Un punto di incontro, di fronte alle richieste giallorosse, potrebbe essere trovato grazie ad uno scambio, rispetto al quale, in queste ore, si è espresso Carlo Pellegatti sul proprio canale YouTube.

Archiviando la possibilità di assistere ad una trattativa coinvolgente Davide Calabria, il giornalista legato al mondo rossonero si è così espresso sulla questione, tirando nuovamente in ballo il nome di Okafor. “Adesso sta nascendo anche un’idea e bisogna capire quale possa essere il giocatore che possa entrare in questa trattativa. Si era parlato di Calabria, ma alla Roma non interessa molto, seppur si tratti di un elemento importante. La Roma vorrebbe Saelemaekers, ma il Milan ormai lo considera incedibile. Come risolvere? C’è un nome che può in questo momento essere la chiave per risolvere la questione e aiutare la trattativa ad andare in porto“.

“La Roma vorrebbe 25 milioni e il Milan non li ha, né tantomeno vuole spenderli. Jovic non interessa alla Roma, e Milan e Roma potrebbero adesso pensare ad un altro giocatore. Se ci pensate, potrebbe essere ottimale per la Roma con Dovbyk, Dybala ed El-Shaarawy e che necessita di un’altra punta. Il Milan potrebbe pensare seriamente a inserire Okafor, che è ideale per la Roma, bravo ad aiutare il centrocampo e che apporta maggiore contributo rispetto ad El-Shaarawy. Okafor è molto giovane e potrebbe essere la soluzione, perché il Milan avrebbe comunque la rosa al completo, grazie al ritorno di Saelemaekers”.

“Okafor potrebbe essere il giocatore che piace alla Roma, ma potrebbe anche nascere per questioni di opportunità anche l’ipotesi di un doppio prestito: il Milan presta Okafor, evitando che diventi un grande giocatore e si mordano le mani, con la Roma che farebbe lo stesso ragionamento per Abraham. Se ci saranno conguagli, obblighi o diritti di riscatto non lo si può dire adesso. Ma attenzione a questo nome, che può muovere una trattativa che il Milan sta cercando di chiudere per chiosare una grande campagna acquisti insieme ad Emerson Royal e Fofana”.