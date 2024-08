Thiago Motta dà ragione ad Allegri: la maxi bocciatura stravolge la Juve

Sia in entrata che in uscita si prospetta una sessione di calciomercato molto intensa per la Juventus. Due bocciature cambiano le carte in tavola

Dopo un mese di giugno vissuto a spron battuto, la Juventus almeno sul mercato sta attraversando una fase di attesa. Dopo aver intavolato con la Roma la trattativa per il trasferimento, ufficiale da 48 ore, di Matias Soulé, i bianconeri stanno valutando nuove soluzioni per rinforzare l’organico a disposizione di Thiago Motta.

Fino a questo momento, però, Giuntoli non ha ancora affondato il colpo per Teun Koopmeiners. Considerato ormai da mesi come l’obiettivo cardine del mercato della Juventus, l’olandese volante ha trovato l’accordo con la ‘Vecchia Signora’ sulla base di un contratto pluriennale a circa 4-4,5 milioni di euro a stagione. Tuttavia, l’Atalanta non ha alcuna intenzione di abbassare le proprie pretese e continua a chiedere 60 milioni di euro per lasciar partire il suo gioiello. In un mosaico ancora tutto da comporre, Giuntoli è chiamato ad affrettare i tempi anche sul fronte Todibo, con il quale il football director della Juve ha già trovato l’intesa di massima. Il tema riguardante il centrale francese offre lo spunto di riflessione per una disamina molto più ampia.

Calciomercato Juventus, Djaló e Gatti non centrali nel progetto di Motta

Secondo quanto evidenziato da Juventibus, infatti, sia Tiago Djaló che Gatti fino a questo momento non avrebbero convinto Thiago Motta. Il difensore portoghese, reduce dal grave infortunio che ne ha pregiudicato il minutaggio sotto la gestione Allegri, è ancora indietro nelle gerarchie. Così come il tecnico livornese, dunque, anche l’ex allenatore del Bologna sembra aver espresso delle perplessità in merito ad un impiego in pianta stabile dell’ex difensore del Lille.

Ad ogni modo – anche per salvaguardare l’investimento fatto solo qualche mese fa – Giuntoli vorrebbe temporeggiare prima di prestare Djaló. Discorso leggermente diverse per Gatti. Anche l’ex Frosinone, come riferito, non sarebbe centrale nell’idea tattica di Motta. A differenza di Djaló, però, la valutazione del centrale italiano è abbondantemente superiore ai 25 milioni di euro, la stessa cifra che qualche club inglese avrebbe potuto mettere sul piatto diverse settimane fa. Un mosaico, insomma, ancora tutto da costruire. Staremo a vedere se ci saranno sviluppi.