Addio Roma, firma UFFICIALE col Milan

Addio Roma, adesso è anche ufficiale: il giocatore è stato ceduto al Milan. Ecco i dettagli dell’affare resi noti dal club giallorosso

Saluta la Roma, anche se non lo fa in maniera definitiva. Ma il club giallorosso ha ufficialmente comunicato una cessione a titolo temporaneo. Saluta Trigoria un portiere, un giovane portiere, che anche lo scorso anno era andato in prestito.

Parliamo di Davide Mastrantonio, estremo difensore classe 2004, che ha giocato nella Pro Vercelli la scorsa stagione ed era andato via sempre con la stessa formula, quella del prestito. Stavolta però la scelta ricade sul Milan che, probabilmente, lo ha preso per la sua squadra che giocherà in Serie C: il Milan Futuro, nato proprio quest’anno.

Addio Roma, Mastrantonio al Milan

Il giocatore ha fatto tutte le trafile delle giovanili nella Roma girando un poco l’Italia, visto che ha giocato anche con la Triestina e poi da un anno e mezzo alla squadra citata prima. Adesso questa nuova avventura, con i giallorossi però che non lo vogliono perdere di vista: anche in questo caso va via a titolo temporaneo, quindi in prestito per un solo anno, e poi si vedrà cosa fare del futuro.

L’asse Roma-Milan, nel corso delle ultime stagioni, ha portato a diversi affari. Uno degli ultimi è stato quello di Florenzi mentre adesso si parla con molta insistenza anche di Tammy Abraham: l’attaccante inglese – che per il momento ha tenuto la maglia numero 9 visto che Dovbyk si è preso l’11 – è sul taccuino dei rossoneri e Paulo Fonseca starebbe spingendo per portarlo a Milanello. Per adesso però le richieste della Roma non sono state esaudite dalla società lombarda. Che però come sappiamo non ha mollato la presa e ci potrebbe riprovare nei prossimi giorni. E magari la chiusura di questa operazione ha fatto continuare i discorsi.