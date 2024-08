Calciomercato Roma, Milan senza scelta: accordo totale per il bomber

Calciomercato Roma, la società giallorossa continua ad essere la più attiva sul mercato. In tanti devono fare i conti con i capitolini e con i suoi campioni.

Il mercato prosegue, così come prosegue, incessante, il mercato della Roma. Dopo il fantastico fuoco di fila di nuovi arrivi culminato con l’uno-due firmato Matias Soulé ed Artem Dovbyk, la società giallorosa prosegue la ricerca degli ultimi tasselli da inserire in organico.

L’esterno destro basso è l’obiettivo del momento. Ora, però, sono necessarie anche delle cessioni per provare a riequilibrare un bilancio decisamente marcato da un esborso economico molto importante. Il lavoro del direttore sportivo, Florent Ghisolfi, è sempre attento a seguire le continue evoluzioni del mercato. Dopo oltre due mesi di richiesta di informazioni, contatti esplorativi, trattative avviate e poi arenatesi, il ds giallorosso potrebbe riallacciarne qualcuna, e non soltanto per operazioni in entrata. La rosa giallorossa presenta profili che la società ha deciso di mettere sul mercato. Con l’arrivo ufficiale del centravanti ucraino, Artem Dovbyk, proveniente dal Girona, il destino dell’attaccante inglese, Tammy Abraham, sembra sempre più segnato. Lontano da Trigoria per accasarsi dove? Facile che sia ancora l’Italia la sua grande casa.

Il Milan bussa a casa

Il Milan ha già messo in atto buon parte del suo mercato. Un tassello fondamentale è, però, ancora assente nell’organico di Paulo Fonseca. Il Milan cerca una altro attaccante da affiancare ad Alvaro Morata.

In casa Milan il nome giusto è stato individuato ed è quello di Niclas Fullkrug, classe 1993, centravanti del Borussia Dortmund e della nazionale tedesca. Le ultime novità riguardanti il centravanti tedesco le ha svelate Florian Plettemberg su X: “ESCLUSIVA | Accordo totale tra @BVB e @WestHam su un accordo permanente di Niclas #Füllkrug. Gli ultimi dettagli sul pagamento dei bonus saranno chiariti stasera. ▫️ Transfer compenso: 26 milioni di euro + 4 milioni di euro di bonus ▫️ Contratto da 3 milioni di euro netti all’anno di stipendio“. Fullkrug lascerà il club tedesco dopo soltanto un anno e si unirà subito alla sua nuova squadra. Una notizia che non non ha fatto piacere al Milan che ora non può che ritornare ‘a bomba’ su un suo vecchio obiettivo: Tammy Abraham. Fonseca stima l’attaccante inglese e lo vorrebbe con sé al Milan. Prima, però, c’è da chiudere l’eventuale trattativa con la Roma che non intende fare sconti ad alcuno per il suo attaccante.