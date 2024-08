Calciomercato Roma, un pallino di Ghisolfi per De Rossi

Daniele De Rossi potrebbe accogliere a breve un altro pallino di Florent Ghisolfi dopo Le Fee. Si parla di un calciatore che conosce bene la Serie A

L’allenatore della Roma ha bisogno di qualche altra pedina per completare il proprio scacchiere e dirsi pronto ad inseguire il piazzamento in Champions League. Si continuano a monitorare giocatori tecnici e in grado di saltare l’uomo.

Il mercato della Roma sta prendendo una direzione ben definitiva e che va sempre di più verso un attacco composto da ali veloci e un centravanti possente. Che sia 4-3-3 o il 4-2-3-1 provato nelle prime amichevoli, De Rossi vuole avere un’altra vivacità sugli esterni rispetto alla scorsa stagione. Per lui è importantissimo vincere i duelli nell’ultima trequarti di campo e lo scorso anno si è ritrovato con una carenza di interpreti in grado di accontentarlo. Per questo è stato preso Soulé e per questo arriverà probabilmente anche un’altra ala sul lato opposto.

Ghisolfi sta scandagliando il mercato per trovare un laterali sinistro di piede destro con buoni numeri e con grande velocità. Tra i vari nomi che sono stati sondati dal ds francese c’è pure una sua vecchia conoscenza. Come riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, infatti, piace molto a Trigoria Boga, un nome che si era già fatto nei mesi scorsi e che ora sembra prepotentemente riaffiorare nella mente del direttore sportivo.

Ghisolfi pensa Boga: può essere lui l’esterno sinistro per De Rossi

Boga ha trascorso l’ultima stagione al Nizza, acquistato proprio da Ghisolfi, che lo ha strappato all’Atalanta dopo un paio di campionati non al massimo del suo livello. In Ligue 1 i numeri parlano di 6 gol e 6 assist a fronte di 28 presenze (più una in Coppa) e tutto sommato di un rendimento sufficiente. Con la Costa d’Avorio, assieme a N’Dicka ha anche vinto l’ultima edizione della Coppa d’Africa, anche se non proprio da titolarissimo.

Boga potrebbe avere quelle caratteristiche che fanno al caso di De Rossi, sia per la velocità e il dribbling ma anche per l’ottima visione di gioco, che aiuterebbe a sviluppare il gioco sulla sinistra. La valutazione attuale del classe ’97 è di circa 15 milioni, ma ovviamente chi meglio di Ghisolfi sa trattare con il Nizza. Vedremo se alla fine sarà proprio l’ex Sassuolo il nome giusto per affondare il colpo e mettere un’altra freccia a disposizione del tecnico giallorosso.