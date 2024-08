Corto circuito da 35 milioni: Roma in fuorigioco per colpa della Juve

Calciomercato Roma, gli occhi di mezza Europa sulle tracce del giocatore accostato anche ai giallorossi. E potrebbe esserci l'”ostacolo” Juventus

Ve ne abbiamo parlato in esclusiva lo scorso 3 luglio, con un articolo appunto su un giocatore accostato alla Roma. E nel corso di questo mese ormai passato sono arrivate anche delle conferme, oltre che parole che hanno fatto capire come i giallorossi, qualora affondassero il colpo, potrebbero davvero fare un affare.

Il profilo in questione è quello del brasiliano Wesley: il Corinthians, come vi abbiamo anticipato, lo valuta la bellezza di 35milioni di euro. Tantissimi soldi per un 19enne che comunque sta già facendo vedere le proprie qualità e che soprattutto ha ampi margini di miglioramento. Un giocatore che vista l’età rientrerebbe senza dubbio in quelli che sono i profili voluti dalla Roma e dai Friedkin: giovani, con una potenziale plusvalenza nel corso degli anni.

Calciomercato Roma, anche il Nizza su Wesley

Accostato anche al Napoli, adesso un quadro della situazione lo fa anche Ekrem Konur, giornalista che segue da vicino le vicende del mercato internazionale. Con un post apparso sul proprio profilo X, assai seguito, lo stesso svela che sono diverse le squadre che hanno messo gli occhi sul calciatore. E tra queste, ovviamente, c’è anche la Roma.

Ma non solo, si parla pure di Fenerbahce, Nizza, Nottingham Forest, Crystal Palace, Fulham e West Ham. Insomma, attorno alle sue prestazioni, si sta scatenando un’asta internazionale con il prezzo del cartellino che potrebbe salire ulteriormente nel corso delle prossime settimane. Wesley, come detto, è un elemento assai giovane che però può fare la differenza. E la Roma ci sta pensando. Certo, con l’inserimento del Nizza la questione si potrebbe complicare, visto che Todibo potrebbe finire alla Juventus per oltre 35 milioni di euro e con quei soldi i francesi potrebbero assaltare per il brasiliano. Occhio all’intreccio, insomma.