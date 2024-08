Dalla Roma alla Juventus. Il mercato continua a porre l’una dinanzi all’altra le due grandi rivali degli anni ’80. A chi tocca questa volta?

Sono probabilmente le due società che stanno operando di più, e meglio sul mercato. sarà poi il campo, giudice supremo, ad emettere la sentenza definitiva. Certo è che Florent Ghisolfi per la Roma e Cristiano Giuntoli per la Juventus non stanno risparmiando nulla a livello di energie profuse.

Soltanto pochi giorni fa si sono stretti la mano per sugellare la chiusura di una trattativa tanto importante, per motivi quasi diametralmente opposti, per Roma e Juventus. Matias Soulé alla Roma è stato uno dei grandi colpi del mercato 2024 ed un tassello fondamentale per la nuova Roma di Daniele De Rossi. Matias Soulé alla Roma è stato un colpo importante a livello economico per la società bianconera, ma una grave perdita a livello tecnico poiché la Juventus ha perduto una tassello che sarebbe stato fondamentale anche per la nuova Juve di Thiago Motta. Il mercato, però, va avanti e potrebbe nuovamente mettere di fronte Ghisolfi e Giuntoli. E questa volta sarebbe la Juventus a pescare nell’organico giallorosso.

La Juve vuole El Shaarawy

Daniele De Rossi e Thiago Motta sono tecnici diversi. Hanno, però, un tratto che li rende assai simili. Entrambi hanno ‘bisogno’ degli esterni. Li cercano e li pretendono.

In questo momento la Juventus sembra, da questo punto di vista, più attardata. Ha perfino ceduto Soulé alla Roma e pertanto le necessità si sono praticamente raddoppiate. Che fare, dove orientare sguardi e le attenzioni? E perché non in casa Roma? E’ la stessa domanda che si è fatta l’Agenzia di Scommesse SISAL con la non secondaria differenza che ha dato anche una sua precisa risposta. Se la Juventus cerca un esterno ecco il giallorosso Stephan El Shaarawy pronto a risolvere, almeno in parte, i problemi bianconeri. Al momento la SISAL quota tale operazione a 6, ma non è detto che tale valutazione non cali a breve.

Soulé alla Roma, El Shaarawy alla Juve. Non esattamente uno scambio alla pari, ma in tempo di vacche magre… per la Juventus.