Dovbyk-Roma è UFFICIALE: svelato il numero di maglia

Dovbyk-Roma, adesso l’arrivo dell’attaccante ucraino è ufficiale. E il club giallorosso ha anche svelato il numero di maglia del bomber

La Roma ha il suo attaccante. Dopo l’arrivo di ieri adesso è anche ufficiale: Artem Dovbyk è un nuovo giocatore della Roma, così come pubblicato dal club giallorosso sul proprio sito. “Nazionale ucraino – classe 1997 – è un centravanti forte fisicamente, che nell’ultima stagione ha militato nel Girona, società con la quale è stato raggiunto l’accordo per il trasferimento a titolo definitivo in giallorosso”.

“Mancino di piede, abile di testa, Artem è stato l’ultimo capocannoniere della Liga 2023-24 con 24 gol in 36 partite, fornendo inoltre 8 assist vincenti. Numeri impressionanti, che hanno contribuito alla prima – storica – qualificazione in Champions League della squadra catalana, classificata al terzo posto del massimo campionato spagnolo”. Questo è il racconto che si legge sul sito giallorosso, che continua anche sciorando i numeri con la nazionale.

Dovbyk-Roma, sarà l’11 il numero di maglia