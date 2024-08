Firma finale Juventus: colpo da 55 milioni

Firma finale Juventus, il colpo è da 55 milioni di euro compresi i bonus. Giuntoli ha chiuso un altro acquisto. Ecco le ultime novità

La Juventus ha chiuso l’accordo. Centrando – almeno secondo le informazioni che sono state riportate dall’insider bianconero Edoardo Mecca – quello che è l’ennesimo colpo di mercato di un Giuntoli che fino al momento è stato davvero scatenato e che non sembra avere, soprattutto, la voglia di fermarsi.

No, non parliamo di Todibo, il difensore che nella testa della dirigenza della Juventus dovrebbe andare a completare il pacchetto arretrato – e per il quale si sta lavorando con il Nizza – ma di Teun Koopmeiners, il centrocampista dell’Atalanta che sembra essere davvero ad un passo dal cambiare squadra e trasferirsi in questo caso alla corte di Thiago Motta.

Koopmeiners alla Juventus, la richiesta dell’Atalanta

Se nei giorni scorsi vi abbiamo parlato di una prima offerta di 45 milioni di euro che la Juventus ha fatto recapitare all’Atalanta – e che non sarebbe stata ritenuta adeguata – adesso, secondo la fonte citata prima, sarebbero stati trovati tutti gli accordi. La base è di 50 milioni di euro più 5 di ulteriori bonus per la Dea. E c’è anche una richiesta speciale dei nerazzurri bergamaschi nei confronti dei bianconeri.

“L’Atalanta avrebbe inoltre richiesto la possibilità di averlo ancora per la finale di Supercoppa Europea, evento storico per i bergamaschi. RoboKoop, salvo cambi dell’ultimissima ora, sarà un giocatore bianconero”. Questo ha sottolineato Mecca nel suo posto apparso sul profilo X. Ricordiamo che la squadra di Gasperini dovrà affrontare il Real Madrid nel corso delle prossime settimane appunto per la competizione che vedrà scontrarsi chi ha vinto la Champions League (la truppa di Ancelotti) e chi ha vinto l’Europa League (i nerazzurri distruggendo il Bayer Leverkusen).