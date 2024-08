I soldi del Milan ‘stendono’ la Roma: hanno già scelto l’erede

I soldi del Milan stendono la Roma: da quelle parti hanno già scelto l’erede e per i giallorossi il colpo è durissimo. Ecco la situazione

In casa Roma, dopo aver sistemato il reparto avanzato, adesso si pensa a chiudere la questione terzino destro. Il solo Celik non può bastare, visto che Karsdorp ovviamente rimane in uscita. E Ghisolfi deve piazzare un colpo in quella zona del campo.

Sono diversi i nomi che sono usciti fuori nel corso delle ultime settimane: da Assignon a Pubill, ad esempio, che sono stati gli ultimi accostati ai giallorossi. Mentre, la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina ha rilanciato Issa Kaboré del Manchester City. Il giocatore, 23 anni, nella passata stagione ha giocato in prestito al Luton, facendo bene, e ha attirato le attenzioni anche di un club di Premier League, “invischiato” in questo momento in un affare con un club italiano.

Calciomercato Roma, la situazione esterno destro

Le informazioni riportate poco fa Mike McGrath del Telegraph, sottolineano come sul giocatore non c’è solo l’interesse della Roma – ma lui non ne parla in questo post su X – ma anche quello del Tottenham, società con la quale il Milan sta cercando di chiudere la questione che riguarda Emerson Royal.

Qualora gli Spurs dovessero cedere l’esterno destro proprio ai rossoneri – e l’operazione è a buon punto, secondo quanto raccontato nelle ultime ore – allora ci potrebbe essere un assalto appunto per Kaboré, un elemento ben visto dalle parti di Londra. Insomma, per la Roma che deve chiudere un buco dietro, non sarà semplice riuscire ad arrivare a dama nel corso delle prossime settimane. Anche se evidentemente il tempo stringe, visto che il campionato è davvero dietro l’angolo. Ma Ghisolfi, almeno per ora, è riuscito a sistemare tutto quello che serviva. Adesso servono ritocchi, sicuramente importanti, ma non decisivi.