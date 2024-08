Maxi scambio con la Juventus: doppio incrocio Roma, cambia tutto

Protagonista in sede di calciomercato con acquisti importanti, la Roma potrebbe essere coinvolta in un importante effetto domino con la Juve. I dettagli

In procinto di ufficializzare l’affare Dovbyk, la Roma sta lavorando a fari spenti anche su altri obiettivi. L’obiettivo di Ghisolfi è quello di puntellare l’organico con acquisti mirati in grado di far fare il salto di qualità allo scacchiere giallorosso. Le zone del campo sono ormai note.

Oltre a rinforzare la corsia destra, i giallorossi intendono puntellare anche il reparto difensivo, riservandosi di valutare soluzioni importanti con cui coprire il ruolo di ala sinistra. Zona del campo nel quale le mosse dei giallorossi potrebbero incrociarsi nuovamente con quelle della Juventus. Anche i bianconeri, infatti, sono alla ricerca di esterni offensivi, a maggior ragione dopo la partenza di Soulé. Grazie alla sua poliedricità può ad esempio coprire entrambe le fasce e agire anche come punta Wenderson Galeno, per il quale sia la Juventus che la Roma (come evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport) hanno effettuato dei sondaggi esplorativi. La posizione del Porto, però, è chiara. Valutazione da almeno 35-40 milioni di euro: niente prestiti, solo cessioni a titolo definitivo. Ecco perché i bianconeri hanno cominciato a virare su altri obiettivi.

Calciomercato Roma, da Galeno ad Arthur: maxi intreccio con la Juve

Nel ventaglio di nomi accostati alla Juventus, ad esempio, un profilo che nelle ultime ore sta calamitando non poche attenzioni è quello di Nico Gonzalez. L’esterno offensivo di proprietà della Fiorentina piace e non poco alla ‘Vecchia Signora’, disposta a sacrificare qualche pedina considerata non incedibile per far saltare il banco e chiudere l’operazione.

Secondo quanto evidenziato da Antonello Angelini, ad esempio, la Juventus sarebbe pronta a mettere sul piatto i cartellini di Arthur (profilo accostato alla Roma nelle scorse settimane) e di Mckennie per provare a ridurre la parte cash ed imprimere lo sprint decisivo all’affare Nico Gonzalez. Ad ogni modo ricordiamo che sull’argentino ha da tempo messo gli occhi l’Atalanta, che dopo aver messo le mani su Nicolò Zaniolo vuole ulteriormente rinforzare il pacchetto di esterni da consegnare a Gasperini. Chiaramente nel caso in cui la Juve dovesse riuscire ad avere la meglio nella corsa a Nico Gonzalez, mollerebbe la pista Galeno che a quel punto potrebbe essere battuta da altri club. Roma inclusa.