Un jolly al posto di Karsdorp. le giornate del calciomercato si susseguono a ritmi vorticosi tra sicuri arrivi ed incerte partenze.

Scorrendo la rassegna stampa di questi ultimi giorni accanto agli affari, veri o presunti, del calciomercato, ci si accorge del forte gradimento dei celeberrimi ‘addetti ai lavori’ riguardo la campagna acquisti messa in atto dalla Roma grazie al massiccio supporto economico-finanziario della proprietà americana.

I Friedkin si stanno spendendo. è proprio il caso di dirlo, per la creazione di una grande Roma. Una società che negli ultimi sei mesi ha cambiato due pezzi fondamentali della sua struttura tecnica per ripartire con un progetto nuovo di zecca,. Via il duo portoghese formato dal tecnico José Mourinho e dal direttore sportivo, Tiago Pinto e dentro, quasi spinto all’interno di Trigoria, Daniele De Rossi, come nuovo tecnico, affiancato dal giovane ds francese, Florent Ghisolfi. Il nuovo che avanza, il nuovo che conquista credito attraverso soltanto il proprio operato. Sono questi i giorni del massimo godimento da parte del popolo giallorosso. Le accoglienze ‘aeroportuali’ a Matias Soulé ed Artem Dovbyk raccontano di una tifoseria entusiasta e che si attende molto dalla formazione di De Rossi. Il mercato della Roma, però, non è ancora concluso. Né in entrata, né in uscita.

Addio a Karsdorp, oppure no? Le ultime dalla Francia

In casa Roma, così come ovunque, vi è anche il mercato delle uscite. Vi è anche chi è ormai giunto all’ultimo anno di contratto e non rientra più nel progetto tecnico giallorosso. Esattamente come Rick Karsdorp.

La fonte autorevole è l’Equipe che, riguardo il futuro del difensore giallorosso, ha scritto: “Il Rennes rallenta su Karsdorp, trattativa per Tchatchoua. Il Rennes sta cercando di ingaggiare il terzino destro Jackson Tchatchoua (Hellas Verona). Dopo aver lasciato partire Guéla Doué per lo Strasburgo e in attesa della probabile partenza di Lorenz Assignon, lo Stade Rennais sta cercando di fare un passo avanti nel reclutamento di un terzino destro. Mentre l’AS Roma è aperta a un trasferimento per Rick Karsdorp (29 anni, contratto fino a giugno 2025), le trattative tra i dirigenti bretoni e l’olandese sono in fase di stallo“.

La Roma attende novità per il difensore olandese – che ha reso ufficiale il cambio d’agente – dal momento che dopo onerosi investimenti in uscita occorre anche rientrare, almeno parzialmente, delle spese fin qui sostenute. Per puntare poi nuovi talenti.