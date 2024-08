Calciomercato Roma, lampo da 25 milioni: ha già detto sì

Nonostante le oggettive difficoltà nel chiudere l’operazione, la Roma ha strappato il sì del calciatore. La risposta non si è fatta attendere

Dopo una prima parte della sessione estiva di calciomercato nella quale ha fatto fatica ad ingranare, il mercato della Roma sta assumendo contorni sempre più definiti. Gli sforzi congiunti di Ghisolfi e della proprietà per riuscire a griffare il tris Dahl-Dovbyk-Soulé ha contribuito a fornire a Daniele De Rossi i rinforzi tanto attesi su cui cominciare a mettere mattoncini importanti per la costruzione della rosa. Ma non è finita qui.

In attesa di sviluppi concreti dal fronte cessioni, tema tutt’altro che banale che sta calamitando l’attenzione dell’area tecnica giallorossa ormai da settimane, la Roma ha già individuato le prossime priorità sul fronte acquisti. Oltre all’acquisto di un difensore centrale in grado di aumentare il ventaglio di alternative a disposizione di De Rossi, infatti, l’obiettivo dei capitolini è quello di rinforzare la corsia destra. A maggior ragione dopo l’evolvere della situazione Karsdorp, ai margini del progetto e in odore di cessione. Pur continuando a seguire Marc Pubill – per il quale l’Almeria chiede però 15-20 milioni di euro – la Roma non sta smettendo di inseguire il sogno chiamato Raoul Bellanova. Riuscire a mettere le mani sull’esterno di proprietà del Torino, però, non sarà affatto facile.

Calciomercato Roma, c’è il sì di Bellanova: il Torino continua a chiedere 25 milioni

A fare il punto della situazione sull’affare Bellanova ci ha pensato l’edizione odierna de ‘La Repubblica’. Secondo quanto riferito, il Torino non si sarebbe schiodato dalla richiesta iniziale di 25 milioni di euro per l’ex laterale dell’Inter. Dal canto suo, però, la Roma potrebbe far leva sulla volontà del calciatore, che avrebbe accolto con favore la possibilità di vestire la maglia giallorossa.

Ad ogni modo allo stato attuale della situazione la trattativa tra i giallorossi e i granata si preannuncia piuttosto complicata. Uno spiraglio in tal senso potrebbe materializzarsi solo nel caso in cui Cairo dovesse entrare nell’ordine di idee di ridimensionare le pretese economiche fatte trapelare nelle ultime ore. Ipotesi che, dopo la cessione di Buongiorno al Napoli, non è ancora stata caldeggiata dal patron granata. Battuta nelle scorse settimane, anche la pista Assignon si è improvvisamente raffreddata dopo il secco no da parte di Karsdorp all’ipotesi di vestire la maglia del Rennes.