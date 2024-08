Calciomercato Roma, offerta rifiutata e nuovo intrigo giallorosso

Calciomercato Roma, il mercato della società giallorossa prosegue senza soluzione di continuità. Una nuova trattativa con tanto di intrigo internazionale

Quando parliamo di calciomercato ci si concentra, quasi esclusivamente, su quanto avviene all’interno dell’italico stivale. Esistono soltanto i club italiani che trattano numerosi giocatori stranieri, ma non ci si distacca dai nostri confini.

Invece c’è quasi un intero mondo che ruota attorno al mercato. Europa, Americhe e quell’Arabia Saudita che, da qualche tempo, si è trasformata in un incubo per i club per via delle infinite risorse economiche di cui dispone. In Europa, però un occhio di riguardo occorre gettarlo sempre di tutti, ma soltanto in pochi riescono tanti a trasformarlo in realtà. Un campionato dal quale, però, qualcuno vorrebbe addirittura scappare per tentare una nuova avventura, in un altro paese, in un altro campionato. Non è certo qualcosa di inusuale nel mondo del calcio. La volontà di cambiamento è sentimento naturale e comune. Colpisce decisamente di più quando si ha la volontà lasciare la Premier League. Il Paradiso del calcio.

La Roma ed il mistero Kalvin Phillips

Una data ‘storica’ per gli americani, il 4 luglio, è una data che neanche Kalvin Phillips potrà dimenticare. E’ infatti il 4 luglio 2022 quando l’allora 26enne centrocampista del Leeds viene ceduto al Manchester City di Pep Guardiola per la ragguardevole cifra di 45 milioni di sterline. Un sognor pe il centrocampista inglese di origini giamaicane.

Un sogno che, nell’arco di due interminabili anni, si è trasformato in un incubo. nessuna intesa, a nessun livello, con il tecnico più celebrato e vincente del mondo. Phillips non è mai riuscito ad entrare in sintonia, tecnica e e tattica, con Pep Guardiola. Per tentare di farlo uscire dal buio i Cityzens lo hanno ceduto in prestito al West Ham nella sessione invernale di mercato. Altri sei mesi da dimenticare. Ora il Manchester City sta provando a trovargli una destinazione definitiva, fuori dalla Premier League. Il nome di Kalvin Phillips è stato in passato accostato anche a società italiane.

Non soltanto la Juventus, anche la Roma ha visto il suo nome posto accanto al nazionale inglese. Un semplice contatto che non ha avuto poi un seguito concreto. Secondo quanto riferito dal sito internet del tabloid inglese The Sun, il Galatasaray potrebbe diventare la nuova squadra di Kalvin Phillips dopo che il club turco ha ricevuto un secco ‘no’ dal Manchester United per il centrocampista inglese, Scott McTominay.