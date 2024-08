Caos stipendi e rescissioni a raffica: maxi penalizzazione nel campionato italiano

Caos stipendi e rescissioni a raffica, c’è la maxi penalizzazione nel campionato italiano. Ecco cosa sta succedendo.

Un effetto domino ha sconvolto il campionato italiano in questa fase, coinvolgendo nomi importanti e generando non poche ripercussioni. Non sono certamente mancate situazioni spiacevoli nel corso di questi ultimi anni, legate a situazioni finanziarie o burocratiche ripercossesi, poi, anche sul terreno di gioco e, più in generale, su classifiche e serenità interne.

Focalizzandoci sulla Serie A, le recenti e polemiche attenzioni erano state orientate su fattori milanesi come Oaktree o Redbird, inserendosi in una parentesi non poco complicata del recente passato, che aveva coinvolto anche la Juventus e quell’insieme di rivoluzioni endogene all’organigramma Agnelli di cui ben noto. In questi giorni, adesso, non minore eco potrebbe avere una situazione che grandi ripercussioni è destinata ad avere anche sulla classifica.

Caos Taranto, rescissioni e penalizzazione in classifica

Ci riferiamo alla complicata vicenda in casa Taranto, iniziata con le dimissioni del presidente Massimo Giove. La crisi è stata ulteriormente aggravata dalla partenza del capitano Davide Calvano, seguito dagli addii di Gianmarco Soncin e Andrea Schenetti, con la possibilità di ulteriori abbandoni nelle prossime ore. A complicare la situazione è l’allenatore Eziolino Capuano, la cui posizione è ora in bilico, mentre una penalizzazione di 6 punti è all’orizzonte.

Le dimissioni del presidente Giove, annunciate mercoledì 31 luglio e confermate venerdì 2 agosto durante un incontro con alcuni rappresentanti dei tifosi, sono state innescate dall’indisponibilità dello stadio Iacovone a partire da ottobre. Questo a causa dei lavori di ristrutturazione previsti in vista dei Giochi del Mediterraneo del 2026, costringendo la squadra a spostarsi in un’altra sede per le partite casalinghe.

Questo periodo di instabilità per il Taranto Calcio arriva in un momento critico, con il campionato di Serie C appena iniziato. La squadra dovrà affrontare non solo le sfide sul campo, ma anche quelle amministrative e logistiche. Il futuro del Taranto Calcio appare incerto, e solo il tempo dirà come la squadra e la sua dirigenza riusciranno a navigare attraverso queste acque tempestose.