Chiesa all’Inter a titolo definitivo: il doppio affare ‘stende’ la Juve

Chiesa all’Inter a titolo definitivo: il doppio affare stende la Juventus. Ecco come i nerazzurri prendono subito Federico

La Juventus oggi ha preso una decisione ufficiale: Thiago Motta non ha convocato Federico Chiesa per l’amichevole con il Brest. Non ci sono problemi fisici per il numero 7 bianconero, quindi è evidente che ci sia solamente il mercato dietro a questa decisione.

Un Chiesa che insomma non fa parte del progetto. Si sapeva, ma adesso è anche ufficiale. Starà al suo agente trovargli una sistemazione nel corso delle prossime settimane, a meno che non si decida di andare via a parametro zero alla fine di questa stagione. Potrebbe anche andare così, ma la vediamo difficile, soprattutto perché Federico, dopo l’infortunio che lo ha tenuto fuori dal campo per un anno, vuole giocare sempre. Ma di offerte al momento non ne sono arrivate. Vedremo.

Chiesa all’Inter, lo prendono subito

Sul futuro di Chiesa si è detto tanto. Soprattutto si è parlato di Roma: ma il temporeggiamento del calciatore ha costretto quasi i giallorossi ad andare verso altre direzioni, prendendo Soulé sempre dalla Juventus. Chiacchiericci ce ne sono stati anche sul Tottenham e sul Chelsea, ma non è detto che l’Inter non faccia una mossa ufficiale nelle prossime ore. O per meglio dire nelle prossime settimane. Di questo è quasi convinto Momblano, giornalista che segue da vicino le dinamiche bianconere, che a Juventibus ha parlato in questo modo.

“Sicuramente il contatto con l’Inter c’è stato e sicuramente il calciatore non è stato indifferente all’idea che la squadra più in vista d’Italia si sia fatta viva. Da lì a pensare che ci sia già il piatto pronto aprile-maggio per andare via a zero, succeda quel che succeda, non è così. Lo scenario sul quale sto lavorando, da attenzionare a meno che non arrivi una big estera (opportunità che Chiesa non vede l’ora di cogliere, mentre il suo entourage spinge affinché il calciatore rinasca prima in Serie A per poi andare in una big estera) è questo: attenzione agli ultimi dieci giorni di mercato. Io non sono sul mercato dell’estate 2025. Su un binomio Chiesa-Inter, se la morsa dell’Inter c’è, non è per l’estate 2025″.

Poi ha continuato: “Quando Marotta fece la mezza promessa a Dybala per poi accoglierlo in sede e dire al suo entourage: “Non posso”, è perché aveva fatto l’ultimo anno con la Juve così così. Chiesa ha lo stesso margine di rischio: rimanere alla Juve e subire la gestione che la Juve deciderà di attuare in base alla necessità, per Chiesa non vuol dire assicurarsi il contratto dell’Inter di turno. Attenzione quindi a questi ultimi dieci giorni di mercato: se l’Inter piazza Correa ed Arnautovic, può avanzare subito l’offerta per Chiesa”. Insomma, un doppio incastro per chiudere la questioen Chiesa. E occhio che si potrebbe davvero fare.