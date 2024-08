Hanno fatto all in per Abraham, nuova contropartita: la reazione della Roma

Nei prossimi giorni arriverà una nuova offerta sul tavolo della Roma sul fronte Abraham: un attaccante nello scambio. La posizione di Ghisolfi

Dopo un’ultima settimana di luglio vissuto su vette che definire altissime sarebbe solo un eufemismo, la Roma sta valutando con attenzione le prossime mosse. L’obiettivo dei giallorossi è quello di puntellare gli altri reparti che necessitano di rinforzi ma senza alterare l’equilibrio complessivo e di bilancio di un organico che sta assumendo una fisionomia sempre più chiara. Sotto questo punto di vista le prossime settimane potrebbero rivelarsi decisive anche dal punto di vista delle cessioni.

Inutile ribadirlo: il tema più caldo continua ad essere quello legato a Tammy Abraham. L’attaccante inglese, il cui futuro resta un rebus ancora tutto da sciogliere, è finito da tempo nel mirino del Milan. Fino a questo momento, però, i rossoneri non hanno soddisfatto le richieste della Roma, che per cedere il proprio attaccante non intende scendere dalla richiesta iniziale di 25-30 milioni di euro. A tal proposito, a fare il punto della situazione sulla questione è stato il ‘Corriere dello Sport’. Secondo quanto riferito, dopo aver incassato il secco ‘no’ della Roma alle diverse contropartite proposte nelle scorse settimane per Abraham, i rossoneri sarebbero intenzionati a rimodulare la loro offerta per il totem giallorosso.

Calciomercato Roma, Milan alla carica per Abraham: Okafor come possibile pedina di scambio

L’ultima idea del ‘Diavolo’, infatti, sarebbe quella di rimodulare l’offerta alla Roma, continuando a ragionare sulla possibilità di imbastire uno scambio. A tal proposito il Milan potrebbe entrare nell’ordine di idee di inserire nella trattativa per Abraham Noah Okafor, inizialmente escluso dai ragionamenti tra i due club. Una volta ricevuta, la proposta sarebbe valutata dalla Roma nei prossimi giorni.

Le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive in un senso o nell’altro. Forte della volontà del calciatore, che scalpita per trovare maggiore minutaggio, il Milan proverà a riallacciare i contatti con la Roma per far saltare il banco. Dal canto suo, la Roma ha ribadito la propria posizione: almeno 25 milioni per una cessione a titolo definitivo. Senza prestiti né formule di pagamento ‘creative’. Staremo a vedere cosa succederà.