Non solo Abraham, nuovo intreccio Roma-Milan: 20 milioni sul piatto

Giungono nuovi aggiornamenti relativi ad un obiettivo condiviso dalla Roma di De Rossi e il Milan di Paulo Fonseca

Le prime settimane della sessione estiva del calciomercato sembrerebbero aver permesso a Florent Ghisolfi un fine concepimento delle mosse da compiere per rendere reale la tanto chiacchierata rivoluzione giallorossa, per la quale i sostenitori capitolini, fino a qualche giorno fa, nutrivano svariate perplessità.

Nel giro di una manciata di giorni il nuovo direttore tecnico d’oltralpe ha letteralmente ribaltato l’organico giallorosso – precedentemente concepito da Thiago Pinto intorno alle esigenze di José Mourinho -, colmando alcune delle plateali lacune emerse nel corso della stagione e, soprattutto, permettendo a DDR di accogliere a Trigoria calciatori più compatibili con le idee di gioco concretizzate soltanto in parte nel corso delle settimane conclusive della stagione 23/24.

Tuttavia, al netto dei piacevoli approdi di Enzo Le Fée, Samuel Dahl, Matias Soulé e Artem Dovbyk (tutti calciatori dotati di una considerevole dimestichezza con il pallone tra i piedi) – acquisti che in questo momento, con grande probabilità, pongono la Roma in cima alla classifica dei club italiani più impegnati sul mercato -, alcuni tifosi giallorossi sembrerebbero ancora preoccupati dal centrocampo e della retrovie, dove difatti Ghisolfi parrebbe aver concentrato i suoi recenti sforzi.

Il Milan in pressing su Cardoso: offerti 20 milioni di euro

Se sul piano squisitamente offensivo i giallorossi appaiono indubbiamente rinvigoriti dai trasferimenti di Matias Soulé – pronto a dispensare qualità ed estro all’interno del rettangolo verde – e di Artem Dovbyk – il cui compito non sarà ‘semplicemente’ quello di insaccare il pallone in rete, ma anche quello di dialogare con efficacia, sfruttando le evidenti qualità palla la piede -, a livello difensivo la musica è ben diversa, a causa di una serie di partenze a cui i vertici capitolini non hanno ancora posto rimedio.

Nel corso degli scorsi giorni vi abbiamo segnalato la comparsa di un mediano – in grado di risultare utile in entrambe le fasi (il cosiddetto box to box) – all’interno del taccuino dell’ex direttore sportivo del Nizza, che, come già riportato una settimana fa, aveva stuzzicato non poco anche il Milan di Fonseca.

Difatti, secondo quanto riportato da DeportesCOPESevilla sul proprio account X(Twitter), il Milan avrebbe recapitato al Real Betis un’offerta di 20 milioni di euro per acquisire il cartellino di Johnny Cardoso. Si tratta di un centrocampista sorprendentemente versatile, solitamente impiegato nel ruolo di mediano, ma più volte ritrovatosi ad avanzare verso la porta avversaria. Gli spagnoli hanno tuttavia ribattutto, palesando la volontà di trattare per avvicinarsi ai 30 milioni di euro immaginati inizialmente.