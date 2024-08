Ritiro Roma in Inghilterra, partenza Dovbyk ritardata: doppia comunicazione

Ritiro Roma in Inghilterra: ritardata la partenza di Dovbyk e di un altro elemento giallorosso. Ecco il motivo

Da ieri Artem Dovbyk è un nuovo attaccante della Roma. Ha scelto la maglia numero 11. E questa sera, a Rieti, ci sarà contro i greci dell’Olimpiakos prima della partenza giallorossa verso l’Inghilterra.

Daniele De Rossi ha deciso di convocarlo per questa amichevole. Magari qualche minuto, anche per i tifosi che ci saranno in tribuna, glielo potrebbe concedere. Ma c’è un problema, e non è di poco conto, che allungherà i tempi della sua partenza verso il Regno Unito dove, la Roma, affronterà un po’ più al fresco la seconda parte di ritiro in vista dell’inizio ufficiale della stagione fissato il 17 agosto in trasferta contro il Cagliari.

Dovbyk e Shomurodov non partono con la squadra

Non partirà insieme al resto dei compagni: sia lui sia Shomurodov infatti, sono in attesa del visto da parte delle rispettive ambasciate che dovrebbe arrivare solamente nello spazio di qualche giorno. Quindi i due attaccanti si uniranno solamente in un secondo momento al gruppo giallorosso in Inghilterra.

Niente di grave, ovviamente, solamente tempi burocratici che vanno sicuramente meno veloci di quelli che dovrebbero essere gli standard. Insomma, un Dovbyk che si allenerà con i nuovi compagni durante la prossima settimana. Ma questo non mette a rischio niente. Anzi, come detto, nell’amichevole di questa sera al Manlio Scopigno qualche minuto lo dovrebbe fare. Ricordiamo che aveva iniziato la preparazione col Girona – ed era stato impiegato per un tempo nell’ultima amichevole – prima della conclusione dell’affare che lo ha portato in giallorosso. Ovviamente c’è anche la voglia di vedere Soulé all’opera: anche lui è stato convocato per il match di questa sera.