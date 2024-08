L’Arsenal spaventa la Roma. Le operazioni di mercato della società giallorossa proseguono. Possibile anche una sfida con una ‘grande’ della Premier League.

Ambizione. E’ la molla principale che spinge le società durante il periodo del mercato. L’ambizione di costruire formazioni sempre più forti e competitive. E la sfida diventa sempre più grande poiché aumenta la concorrenza. E non soltanto quella nazionale.

Ormai da tempo il mercato non ha più confini. Un direttore sportivo con tre telefonate può toccare tre continenti, tre realtà calcistiche completamente diverse. E quando si punta decisamente un obiettivo ci sì ritrova a scontrarsi con club di vari campionati, di spicchi diversi e lontani di mondo. La Roma ha una proprietà americana che punta a portare il brand in ogni angolo del globo, più di quanto sia conosciuto ed apprezzato oggi. Una Roma che intende essere sempre più competitiva in Italia dopo esserlo stato per due anni consecutivi in Europa. La nuova Roma di Daniele De Rossi sta crescendo bene ma deve mettere dentro, oltre alla gioventù ed il talento, anche esperienza e personalità.

Per queste doti c’è anche il nome giusto: Sergi Roberto.

La Premier League sfida la Roma

Ai tempi in cui le bandiere contavano ancora qualcosa, l’attuale vicenda di Sergi Roberto non sarebbe mai stata scritta. Perché il difensore-centrocampista spagnolo, classe 1992, ha indossato solo e soltanto la maglia blaugrana del Barcellona.

Dal momento che ‘quei tempi’ non vi sono più la storia di Sergi Roberto non soltanto la dobbiamo raccontare ma, quasi periodicamente, aggiornare. Perché la carriera continua anche senza il Barcellona e lo spagnolo sta pensando dove iniziare a vivere la sua seconda vita calcistica. La Roma segue passo passo l’evoluzione delle trattative che lo riguardano ma deve porre la massima attenzione dal pericolo proveniente dalla Premier League. Da oltre Manica teamtalk.com mette in allerta la società giallorossa annunciando come l’Arsenal di Mikel Arteta, che punta a vincere la Premier dopo averla sfiorata la passata stagione, stia puntando forte sull’ex Barca. Anche il club londinese, però, deve tenere gli occhi aperti dal momento che l’ambizioso West Ham guidato da Julien Lopetegui ha messo anch’esso nel mirino il polivalente spagnolo. La possibilità di acquisire un giocatore di tale esperienza a parametro zero non fa che rendere ancora più accesa la sfida. E contro simili ‘giganti’ inglesi per la Roma non sarà facile avere la meglio.