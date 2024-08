Blitz stellare e raffica di sì: Abraham completa il poker

Dopo l’innesto di Artem Dovbyk, in casa Roma va monitorato con estrema attenzione il capitolo uscite: da segnalare la virata convinta su Abraham

La settimana che sta per chiudersi ufficialmente ha visto la Roma ricoprire un ruolo tutt’altro che banale. Dopo aver presentato Matias Soulé, infatti, a stretto giro di posta i giallorossi hanno ufficializzato anche l’innesto di Dovbyk. Nelle idee di De Rossi l’attaccante ucraino prenderà il posto di Lukaku; tuttavia, nelle prossime settimane il reparto offensivo potrebbe essere ulteriormente stravolto.

In casa giallorossa a calamitare l’attenzione mediatica nelle ultime ore a calamitare l’attenzione mediatica è stato infatti il futuro di Tammy Abraham. La permanenza dell’ex attaccante del Chelsea nella Capitale è tutt’altro che scontata. Sebbene i giallorossi non abbiano alcuna intenzione di svendere l’attuale numero 9, nel caso in cui arrivasse un’offerta da 20-25 milioni Ghisolfi non potrebbe non prenderla in considerazione. Il club che nelle ultime settimane ha avviato dialoghi concreti con la Roma è il Milan, le cui proposte, però, fino a questo momento non hanno convinto l’area tecnica giallorossa. La sensazione è che le prossime settimane potranno risultare decisive in un senso o nell’altro.

Calciomercato Roma, il Milan continua a puntare Abraham

Un dettaglio da non trascurare è l’apertura di Abraham all’ipotesi di vestire la maglia rossonera. Un sì convinto quello dell’attaccante inglese che, però, fino a questo momento non ha minimamente scalfito la posizione della Roma, che non intende svalutare il suo attaccante.

Pur continuando a temporeggiare, dunque, i rossoneri sono chiamati ad effettuare nuove mosse per provare ad avvicinarsi alle richieste della Roma. Secondo quanto evidenziato da Luca Bianchin de ‘La Gazzetta dello Sport’, Geoffrey Moncada sta per atterrare negli Stati Uniti. Il direttore tecnico resterà negli States per seguire da vicino l’ultima parte della preparazione a stelle e strisce dei rossoneri. Nel frattempo, porterà avanti quelle trattative che stanno orientando il mercato del Milan. Da Fofana a Manu Kone, passando per Emerson Royal e Tammy Abraham: un poker di trattative con cui l’area tecnica rossonera intende completare l’organico da mettere a disposizione di Paulo Fonseca.