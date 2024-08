Calciomercato Roma, il sostituto di Cristante è in Premier League

Calciomercato Roma, il sostituto di Cristante, uno dei più criticati ieri sera, è in Premier League. Ghisolfi ha avviato i contatti

Se De Rossi ha piazzato un identikit sulle caratteristiche dell’esterno che deve arrivare alla Roma – e il tecnico ha confermato che la società si sta muovendo sotto questo aspetto – all’interno di Trigoria si stanno valutando anche diversi elementi in mezzo al campo. Ogni reparto, a quanto pare, ha bisogno di essere puntellato.

Sì, anche in difesa c’è una questione aperta che riguarda l’esterno destro. Il solo Celik al momento è quello arruolabile anche perché Sangaré, che ha comunque delle buone potenzialità, sembra essere davvero troppo giovane per fare un’intera stagione in prima squadra. I nomi che sono circolati per questa zolla del campo sono diversi. Mentre, a centrocampo, spunta quello di Boubakary Soumaré.

Calciomercato Roma, occhi su Soumaré

Centrocampista francese classe 1999 di proprietà del Leicester, lo scorso anno ha giocato in prestito al Siviglia. Secondo le informazioni che sono state riportate da Filippo Biafora, giornalista de Il Tempo, la Roma avrebbe avviato i contatti con il club inglese per il suo cartellino. Non si conoscono altri dettagli, e ci riferiamo in questo caso ovviamente a quella che potrebbe essere la formula dell’operazione, ma il nome è scritto sul taccuino di Giuntoli che sta cercando, quindi, di fare anche un altro acquisto in mezzo al campo.

Caratteristiche sicuramente diverse da quella che ha portato Le Fée: il 25enne Soumaré è un elemento molto utile in fase di interdizione che ha anche una buona visione di gioco. All’occorrenza, inoltre, si potrebbe anche abbassare sulla linea difensiva. In poche parole un elemento duttile, uno di quelli che tutti gli allenatori vorrebbero avere nella propria rosa. Ecco, quindi, un’altra pista da seguire.