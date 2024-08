Ghisolfi cala il tris: De Rossi ha già tracciato l’identikit

Calciomercato Roma, Ghisolfi cala il tris dopo il messaggio chiaro di Daniele De Rossi. Ecco i nomi sui quali puntano i giallorossi

Un mercato in fermento, che ha regalato dei colpi importanti (Le Fée, Soulé e Dovbyk) ma che ovviamente non è finito qui. E una conferma è sicuramente arrivata anche da Daniele De Rossi, che sabato sera ha parlato di occasioni.

La Roma, che subito dopo il match è partita verso l’Inghilterra dove sosterrà la seconda parte di preparazione, ha ancora in mente di rinforzare la squadra. Ed è anche giusto così, visto che De Rossi ha bisogno di innesti per centrare, almeno, alla fine della stagione che partirà ufficialmente il 17 agosto con la trasferta di Cagliari, la qualificazione alla prossima Champions League. Non sarà sicuramente facile e servono sicuramente altri volti nuovi. E i Friedkin non sembrano proprio volersi tirare indietro.

Calciomercato Roma, tre nomi per Ghisolfi

Oltre ad un esterno destro di difesa (anche se Sangaré sta facendo discretamente in questa fase di precampionato), la Roma vuole a quanto pare un esterno offensivo. Il sogno, come vi abbiamo spiegato prima, porta a Galeno del Porto (sul quale c’è anche la Juventus), ma sempre secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, sono tanti i nomi che circolano a Trigoria.

I giocatori seguiti sono altri tre: Wesley Gassova del Corinthians, Matias Pardo del Gent e Antonio Nusa del Bruges che però piace anche alla Lazio. I tre hanno una caratteristica, utilizzano infatti come piede forte quello mancino. Ma non hanno ovviamente nessuna difficoltà a giocare su entrambe le corsie. Se il sogno come detto è Galeno questi sono elementi che costano un poco di meno e che possono comunque aiutare DDR nelle scelte della domenica. Insomma, il mercato non è proprio chiuso a dalla Roma ci si aspettano altri colpi importanti.