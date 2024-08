Gol e rimonta da 45 milioni: Roma-Juve non è ancora finita

Calciomercato Roma, i giallorossi hanno un sogno e sperano che la Juventus non affondi il colpo. Ecco l’uomo che sposta gli equilibri

La sfida alla Juventus potrebbe partire nei prossimi giorni, soprattutto se i bianconeri dovessero decidere di non affondare il colpo e quindi andare verso altri obiettivi. La Roma il mercato non lo ha chiuso, anzi. Aspetta l’occasione giusta, come De Rossi ha fatto intuire anche ieri dopo l’amichevole di Rieti.

E i giallorossi hanno un sogno. Ma uno di quelli importanti e che hanno un prezzo importante. Per questo si chiama sogno. Perché se adesso si cercherà soprattutto l’esterno destro da regalare al tecnico, lì davanti qualcosa potrebbe succedere ancora. E secondo la Gazzetta dello Sport in edicola questa mattina, questo sogno ha un nome e un cognome: Wenderson Galeno.

Calciomercato Roma, sogno Galeno

L’esterno del Porto – accostato nei giorni scorsi alla Juventus – ha una clausola rescissoria di 60 milioni di euro comunque aggirabile per via dei paletti dei Fair Play Finanziario che hanno i portoghesi. Si è parlato di 45 milioni di euro: sono questi i soldi che potrebbero bastare per riuscire a portare a casa il giocatore che andrebbe a rinforzare il reparto avanzato che già ha due volti nuovi come Soulé e Dovbyk: entrambi hanno debuttato con la nuova maglia addosso.

E sul giornale citato prima si legge che se la Juventus dovesse realmente preferire altri obiettivi – non vengono persi di vista Conceicao sempre del Porto e Adeyemi del Borussia Dortmund – allora sì che Galeno potrebbe diventare più di una tentazione. Potrebbe diventare quell’occasione sul mercato da prendere al volo, ad un prezzo sicuramente importante ma che potrebbe anche essere finanziato con qualche addio, ad esempio quello di Abraham che rimane sulla porta d’uscita. Insomma, la Roma ci crede e sogna. Vuole costruire una squadra forte. E i segnali che il club sta mandando vanno tutti verso questa direzione.