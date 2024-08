Cambio di programma Roma, ecco la nuova avversaria

Cambio di programma Roma, gara annullata e nuova avversaria già pronta: ecco cosa sta succedendo.

L’avvicinarsi della nuova stagione sta generando, non solo in casa Roma, l’intensificarsi di contatti e trattative per plasmare nel migliore dei modi le rose con le quali affrontare un campionato ormai prossimo ad iniziare. Lo ricordano bene anche gli eventi di questi ultimi giorni tra le fila giallorosse, contraddistinti da un insieme di cambiamenti che potrebbero aver cambiato l’ossatura della squadra di De Rossi, perfettibile ma squisitamente perfezionata con la qualità di Soulé e i centimetri di Dovbyk.

Gli aspetti sui quali lavorare in termini di mercato restano, ad ogni modo, ancora numerosi, con Ghisolfi e colleghi attesi da un corpo di interventi che dovranno interessare soprattutto la fascia destra e una difesa, ad oggi, contante solamente tre giocatori di ruolo per i due slot dello schieramento a quattro fin qui utilizzato da De Rossi. Senza dimenticare del centrocampo e di un attacco che potrebbe andare incontro ad altre sovversioni anche in base all’evoluzione di alcuni scenari, come quello di Abraham, va evidenziato come la corrente fase estiva sia molto importante anche per la preparazione atletica e tecnico-tattica al prossimo campionato.

Roma, cambia il programma in Inghilterra: niente amichevole col Coventry

Dopo una fase di preparazione in quel di Trigoria, la Roma è volata stanotte in Inghilterra per le battute finali di questa pre-season, prima di approdare in quel di Cagliari per il primo impegno ufficiale di Serie A. Il programma è già delineato da tempo, con la possibilità di lavorare al St. George’s Park, della Federcalcio inglese.

L’impegno chiosante questa preparazione stagionale è fissato al 10 agosto contro l’Everton, quattro giorni prima dell’amichevole inaugurale questa parentesi in terra anglosassone, che sarebbe dovuta iniziare il Coventry. Stando a quanto riferito da LaRoma24.it, però, ci sarebbe stato un cambiamento di programma: il 6 agosto, alle ore 17, non andrà più in scena l’incontro con il club di Championship, bensì con il Barnsley, squadra militante nella terza Lega inglese.

Confermato, invece, il su citato incontro con l’Everton, sempre alle ore 17, del prossimo 10 agosto.