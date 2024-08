Chiesa alla Roma, non è ancora finita: lo scambio fa saltare il banco

Calciomercato Roma, da monitorare con attenzione il futuro di Federico Chiesa: l’ipotesi giallorossa potrebbe ritornare prepotentemente in auge. Ecco come

Ormai da settimane il futuro di Federico Chiesa sta calamitando l’attenzione mediatica. E non potrebbe essere altrimenti, visto che il jolly della Juventus è stato letteralmente scaricato dalla ‘Vecchia Signora’. Le parole di Thiago Motta nel post partita della sfida contro il Brest hanno sancito l’inevitabile rottura. A poco meno di un mese dalla chiusura della sessione estiva di calciomercato, Giuntoli è chiamato a risolvere una situazione che potrebbe trascinarsi ancora a lungo, orientando le scelte del football director bianconero.

In un mosaico ancora tutto da comporre, le prossime settimane risulteranno assolutamente decisive. In tutto questo, la Roma non è ancora fuori dai giochi. Le parole di Daniele De Rossi, che ha evidenziato la ricerca di esterni alti da parte dell’area tecnica, non sono passate inosservate. Del resto l’accordo con la Juventus era già stato trovato sulla base di una valutazione complessiva da 20 milioni più 5 di bonus. A stoppare la trattativa tra la Roma e la Juve, però, era stata la volontà del calciatore che ha preferito temporeggiare per vagliare altri tipi di soluzione. Nel frattempo i capitolini hanno chiuso l’affare Soulé e per Chiesa di fatto non sono arrivate offerte concrete dall’estero. La tentazione Inter sembra essere concreta, ma qualora Marotta non riuscisse a snellire il reparto offensivo sarebbe da derubricare al massimo come traccia per il prossimo anno.

Calciomercato Roma, possibile opzione El Shaarawy nello scambio per Chiesa

Ecco perché la Roma non è ancora fuori dai giochi. Rispetto a qualche settimana fa, la Juventus potrebbe accontentarsi anche di una cifra inferiore rispetto ai 25 milioni complessivi che di fatto la Roma era disposta a mettere sul piatto. A tal proposito, non è affatto passata inosservata l’ultima indiscrezione lanciata da calciomercato.com.

Stando a quanto riferito, infatti, sia il Napoli che i giallorossi potrebbero avere le carte giuste per convincere la Juventus. Gli Azzurri, infatti, nel caso in cui riuscissero a convincere il calciatore potrebbero bussare alla porta dei bianconeri mettendo sul piatto il cartello di Raspadori, profilo gradito a Thiago Motta. Ma occhio alla Roma. Lasciando la porta aperta a nuovi acquisti ed evidenziando la necessità di nuovi esterni offensivi, non è escluso che i giallorossi ritornino alla carica per il figlio d’arte. Anche in questo caso il discorso scambi potrebbe prendere quota, visti i sondaggi effettuati dalla Juventus per Stephan El Shaarawy. Uno scambio last minute tra i due italiani non sembra configurarsi come una pista utopistica. Staremo a vedere, però, quale sarà la scelta di Chiesa, vero e proprio ago della bilancia di una delle telenovele più calde di quest’estate bollente.