Dalla Roma alla Lazio, colpo di scena: il blitz mette fuorigioco la Juve

Dalla Roma alla Lazio, colpo di scena. Il mercato spumeggiante dei giallorossi potrebbe portare presto ad una sfida di mercato con i cugini biancocelesti.

Nelle ultime settimane di mercato può ancora succedere di tutto. Quasi tutte le squadre sono incomplete ed alla ricerca degli ultimi colpi, sperando che la fretta non sia la solita cattiva consigliera. Può succedere che partano sfide epocali per qualche profilo ritenuto da due, o più società, elemento imprescindibile in vista della prossima stagione.

E’ il fascino unico del mercato. Con azioni, e reazioni, imprevedibili. Capita così che nella calura agostana il mercato s’infiammi attorno ad un nome. Non il solito Teun Koopmeiners e la sua storia infinita con la Juventus, e nemmeno su Federico Chiesa la cui vicenda rischia di accompagnarci fino al 30 di agosto. E forse anche oltre… Il nome che sta attirando attenzioni come il miele gli orsi è un giovane talento accostato, a più riprese, alla Juventus e a Cristiano Giuntoli, sempre attento ai giovani emergenti di qualità. Sembra. però, i bianconeri non siano gli unici ad aver messo gli occhi addosso ad Antonio Nusa. Un nome apparentemente italiano, ma che italiano non è.

Per Antonio Nusa è Derby Roma-Lazio

Il suo nome per esteso è Antonio Eromonsele Nordby Nusa, classe 2005, centrocampista offensivo del Club Bruges e della nazionale norvegese.

Esterno sinistro di piede destro, esattamente come il suo idolo Neymar, Antonio Nusa è al centro di una disputa di mercato che potrebbe presto trasformarsi in un derby tutto romano. Sulle vicende di mercato che riguardano il 19enne talento norvegese, ci ha aggiornato Marco Conterio su X: “La Lazio in stretto contatto per Antonio Nusa del Club Brugge. Il norvegese nome più caldo in queste ore per i biancocelesti. Poi Fernandez-Pardo. Alla Juventus, nome emerso nelle scorse ore, piaceva ma non c’è trattativa in corso. La Roma un’ipotesi forte prima di prendere Soulé“. Con la Juventus impegnata non poco a provare a chiudere trattative di ‘vitale’ importanza, la Lazio del presidente Claudio Lotito sembra la favorita a chiudere la trattativa per il talento norvegese. Se la Roma chiama con Matias Soulé, la Lazio risponde con Antonio Nusa. E’ già derby e siamo soltanto ad agosto…