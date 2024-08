Dovbyk logora chi non ce l’ha: social in fiamme

L’arrivo alla Roma del giocatore ucraino Artem Dovbyk, di fatto, ha destato sia tantissima gioia che tantissime polemiche.

Dopo l’amichevole persa una settimana fa contro il Tolosa, la Roma di Daniele De Rossi ha pareggiato ieri contro i greci dell’Olympiacos. I giallorossi sono passati in vantaggio con il rigore realizzato da Lorenzo Pellegrini, ma poi il team ellenico ha pareggiato con il penalty di Marcelo de Almeida.

Questi test amichevoli si stanno facendo sempre più importanti visto che all’inizio del campionato mancano solo due settimane. La Roma esordirà nella prossima Serie A in trasferta contro il Cagliari di Davide Nicola, ma a tenere banco in queste ultime ore in casa capitolina è sicuramente il calciomercato.

La Roma, infatti, è stata sicuramente la squadra più attiva in sede di mercato. Basti pensare agli arrivi di Matias Soulé (preso dalla Juve per 30 milioni di euro) e di Artem Dovbyk (ingaggiato dal Girona per circa 38 milioni di euro). Proprio sul centravanti ucraino bisogna registrare delle grandissime polemiche.

Roma, tifosi del Girona contro le dichiarazioni di Dovbyk: social impazziti

Ai tifosi del club catalano, infatti, non sono affatto piaciute le prime parole di Dovbyk: “La Roma è una grande società. Il Girona in confronto è un club piccolo. Qui c’è un progetto davvero importante, i Friedkin mi hanno convinto della bontà di questo progetto”. Queste dichiarazioni del calciatore, ovviamente, hanno scatenato tantissime polemiche.

In molti, di fatto, hanno criticato sui social Dovbyk. Il commento più gettonato è stato quello che ha sottolineato il fatto che il Girona stia per disputare la Champions League, mentre la Roma è in Europa League. Da sottolineare che la partenza dell’ucraino ha spiazzato i tifosi catalani, visto che è stato uno dei giocatori più importanti dell’incredibile stagione dell’anno scorso.