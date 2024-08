Fuori dai convocati, UFFICIALE: colpo rossonero e sprint Ghisolfi

Calciomercato Roma, operazione in chiusura e conferma UFFICIALE: Ghisolfi potrebbe avere presto il via libera definitivo

Chissà, magari adesso si potrebbe anche sbloccare il terzino della Roma. Perché secondo le informazioni che sono state riportate da Fabrizio Romano, il Rennes ha praticamente chiuso l’affare che porta ad un terzino che gioca in Italia.

I francesi hanno preso Hateboer, e un’ulteriore conferma è arrivata dalla mancata convocazione da parte di Gasperini per l’amichevole che la Dea giocherà oggi pomeriggio contro il Parma: tra i 24 portati dall’allenatore non risulta il nome dell’esterno. Insomma, è tutto davvero fatto per una cifra che si dovrebbe aggirare intorno ai 3,5milioni di euro. Ma questo ai giallorossi, ovviamente, interessa poco. Questo innesto voluto fortemente dal direttore sportivo dei francesi, Massara, potrebbe essere il via libera definitivo per la questione Assignon.

Hateboer al Rennes libera Assignon

Sì, perché il terzino destro è uno degli obiettivi della Roma per questa finestra di mercato nella zona del campo in cui, De Rossi, ha a disposizione Celik e Sangaré. E il secondo, nonostante le buone impressioni in questa parte di precampionato, rimane comunque un giocatore giovanissimo che non sembra in grado di poter reggere per tutta la stagione. Serve, evidentemente, un profilo diverso, d’esperienza, un elemento che possa aiutare DDR nelle rotazioni da fare durante la stagione.

E la chiusura di Hateboer verso la Francia potrebbe essere un segnale. Potrebbe anche aprire le porta di un addio con Ghisolfi pronto ad affondare il colpo. Senza dimenticare che a destra c’è anche un altro nome che piace, che è quello di Pubill. E a quanto pare dalle parti di Trigoria non hanno perso di vista nemmeno Bellanova del Torino, che rimane senza dubbio il sogno di Daniele De Rossi per la corsia esterna. Vedremo come andrà a finire.