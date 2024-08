Il nuovo terzino della Roma ha preso il volo: l’indizio è messo nero su bianco

Il nuovo terzino della Roma ha preso il volo. Il mercato dei giallorossi prosegue senza soluzione di continuità. In arrivo un nuovo colpo.

Due settimane e sarà campionato. Amichevoli e mercato caratterizzeranno questo periodo. Le prime due gare di Serie A e, male che vada, ancora una decina di giorni per eventuali ‘riparazioni’ in corsa.

La Roma, tra amichevoli e mercato, sta procedendo su questa strada. E se le partite sono necessarie per mettere benzina nella gambe, il mercato è lo strumento migliore per far crescere la qualità della rosa giallorossa. Finora la Roma è al primo posto, alla voce investimenti, in questa sessione estiva 2024, E’ davanti alla Juventus ed all’Inter. Ed il lavoro di Florent Ghisolfi non è ancora terminato. Il doppio colpo Soulé-Dovbyk, che tanto entusiasmo ha portato nella piazza giallorossa, potrebbe essere soltanto il preludio ad una altro colpo ad effetto. Con l’acquisto del giovane talento argentino ed il colosso ucraino il fronte offensivo della Roma sembra essersi sistemato al meglio, la corsia di destra, invece, sembra presentare un vuoto che non piace affatto a Daniele De Rossi. Il tecnico giallorosso ha chiesto al suo ds di porre immediato rimedio e Ghisolfi si è immediatamente messo sulle tracce del miglior terzino destro italiano presente sul mercato: Raoul Bellanova.

I numeri parlano chiaro

Per la sua Roma soltanto il meglio. Per questo Daniele De Rossi ha puntato il terzino destro del Torino, nonché nazionale azzurro, Raoul Bellanova, classe 2000.

Una passione, ed una trattativa che non è nata in questi ultimi giorni. La Roma e Bellanova si seguono, e si inseguono, da un po’. Le vicende di mercato e le altre priorità della Roma hanno allontanato la possibilità che l’affare si chiudesse prima. Ora sembra che le parti siano vicine come non mai. Da Better-Lottomatica arrivano i numeri che sembrano accostare ancor di più Bellanova alla Roma. La quota di Bellanova alla Roma continua a scendere ed ora è arrivata a 1,85. Le rivali, poi, sembrano lontane. Il Napoli di Antonio Conte, sempre temibile concorrente, è dato a 7,50. Sembra proprio che a breve il popolo giallorosso si ritroverà. Per una nuova, trionfale accoglienza. Non sembrano esserci più dubbi a riguardo.